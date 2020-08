La desgarradora carta de Chico Flores: "Momentos que no vuelven ni volverán"

Hace más de diez días que comenzó la pesadilla del Fuenlabrada, cuándo varias personas del club dieron positivo por coornavirus. El tiempo se paró para ellos de forma completamente imprevista: su partido quedó aplazado y la expedición confinada en un hotel de A Coruña.

Chico Flores, defensa del equipo fuenlabreño, ha querido compartir en redes sociales la dureza de estas semanas. El gaditano fue uno de los más perjudicados, pues varios días después de dar positivo en coronavirus, era ingresado en el Hospital Quirón. Una vez recibido el alta, reconocía ante los medios de comunicación que lo había pasado bastante mal y hoy ha mostrado sus sentimientos con una carta en sus redes sociales.

Comenzaba alertando de la gravedad del virus: "la mayoría de la humanidad piensa que no es peligroso después de haber acabado con miles de personas inocentes. Virus que como nos descuidemos y no sigamos las indicaciones sanitarias que nos dan día a día, volverá a actuar sin mirar razas ni edades".

Apuntaba que es el segundo confinamiento que pasa, y ambos han sido separado de sus hijos: "momentos impagables que son oro puro y que no vuelven ni volverán. Momentos como las primeras palabras de mi hijo Gael o los primeros andares de mi hija Chloe. Momentos en los que tristemente no he podido estar a su lado para disfrutarlos por culpa de este maldito virus".

Finalizaba haciendo referencia al 'Caso Fuenlabrada': "Deportivamente, son momentos complicados (...) al final nos vimos envueltos en un problema y doblemente perjudicados. Tanto deportivamente, como en la salud, que es lo prioritario y lo más importante ya que sin ella no somos nadie. Problema que esperamos, deseamos y confiamos en que se solucione lo antes posible y a favor de nosotros después de demostrar con indicios suficientes nuestra inocencia".