John Bolton, sobre Donald Trump: "Creo que es un presidente amoral"

La polémica está servida en el seno del Gobierno de Estados Unidos con la publicación de un libro que muestra de cerca la cara más excéntrica de Donald Trump. Su título: 'The room where it happened' (La habitación donde sucedió) y su autor: John Bolton, quien en septiembre de 2019 salió aparatosamente de la Casa Blanca, un político no menos controvertido que el presidente estadounidense, hombre de confianza de los Bush, padre e hijo.

Trump anunció su despido vía Twitter, aunque él asegura que dimitió. Los entendimientos entre ambos eran muchos, su férrea negativa con Irán o con organismos internacionales como la ONU son algunos, pero fueron más las discrepancias. En una entrevista para El País, Bolton ha explicado el mensaje que lanza con su libro.

Un lanzamiento en vísperas de elecciones

"Pude participar en una serie de cosas que no acabarán escritas necesariamente en ninguna parte. He intentado contarlas de forma precisa para que la gente saque sus propias conclusiones", asegura en la entrevista, y reconoce que la fecha del lanzamiento no es baladí: "Dado que estamos en año electoral, es una forma de mostrar la historia a los votantes y que puedan tomar decisiones".

Uno de los casos que siguen salpicando al gobierno en la carrera electoral es el Impeachment que en noviembre de 2019 se puso en marcha al conocerse que Donald Trump había maniobrado para lograr que Ucrania anunciase unas investigaciones que perjudicarían al Partido Demócrata. Sobre su no participación en el proceso de testificaciones ha sido preguntado Bolton, que ha decidido ahora incluír su versión en varios capítulos libro. "En cierto modo, creo que es más importante que la gente conozca la historia y tome sus decisiones", ha señalado al respecto.

Sobre Trump, considera que "es un presidente amoral, que se centra en las cosas que le ayudan a la reelección sin basarse necesariamente en lo que es mejor para EEUU". En este sentido, también lamenta que el presidente estadounidense carece de conocimientos sobre territorios: "Le habré explicado una docena de veces que la península coreana se dividió en 1945, pero nunca lo ha retenido", aunque reconoce que "la gente ya sabe que no conoce mucho la historia y no tiene interés en aprenderla".

"Trump sabe que monta un show"

Bolton no cree que detrás de los frecuentes episodios extravagantes de Trump haya una estrategia política, sino que "es su forma de ser, pero no soy loquero, no voy a explicar por qué es así, qué le pasó en la infancia, ni nada de eso. No me importa; lo que importa es su forma de comportarse y ha sido así siempre".

"Él sabe que monta un 'show', pero es el mismo repertorio una y otra vez, lo que demuestra que, al fin y al cabo, eso es lo que quiere hacer (...) Es simplemente cómo se levanta un martes por la mañana o cómo se siente un jueves por la tarde", señal el que ocupara el cargo de consejero de Seguridad Nacional.

Bolton saca a relucir además relaciones internas que afectan a la estructura democrática. "Es muy difícil para los demás argumentarle algo al presidente cuando su yerno (Jared Kushner) le dice justo lo contrario. Es un problema tener familiares tan cercanos al presidente sin experiencia en los temas en los que entran", cuenta, y asegura que "diferentes jefes de Gabinete han tratado de meter a Kushner y a Ivanka Trump (hija del presidente y esposa de Kushner) en la estructura organizativa normal de la Casa Blanca y han fracasado".

El mayor error: no evitar negociaciones con Kim Jong-un

Sobre la idea de invadir Venezuela apunta que "no nos hacíamos ilusiones, no creíamos que fuera fácil, pero Trump lo pintó como si lo fuera. En cualquier caso, él tomó todas las decisiones, y el liderazgo implica asumir la responsabilidad por tus decisiones. Culpar a tus subordinados cuando las cosas no van bien es una forma de esquivar las responsabilidades".

El republicano se mantiene a día de hoy a favor de la Guerra de Irak porque, asegura, "Sadam Husein era un amenaza para la paz y la seguridad de Oriente Próximo" y subraya que "el problema no fue el derrocamiento de Sadam Husein, sino la mala gestión del proceso de posguerra para crear un nuevo Gobierno en Irak".

Para Bolton, no son falsas las justificaciones sobre la existencia de destrucción masiva por parte de Irak que el gobierno estadounidense utilizó entonces para el conflicto: "No tenía centrifugadoras en marcha, pero tenía la capacidad intelectual para recrearlas", insiste.

John Bolton hace autocrítica y admite que "el mayor error es no haber sido efectivo en evitar que Trump hiciese cosas que en última instancia no beneficiaban a la seguridad nacional, como las negociaciones con Kim Jong-un".