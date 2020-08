Las redes estallan por las imágenes de una corrida de toros en Huelva

En España, a día de hoy, hay cerca de 500 brotes activos de coronavirus. Los contagios siguen subiendo en nuestro país, muchos relacionados con el ocio nocturno. Se siguen viendo, sin embargo, imágenes que señalan la irresponsabilidad de muchos. Las últimas vienen de Huelva, concretamente de una corrida de toros en la que no se respeta la distancia de seguridad.

Cumplir con las medidas de prevención (usar la mascarilla y asegurar la distancia interpersonal) es clave para frenar la propagación de la pandemia. No obstante, las imágenes de esta corrida han enfadado a los usuarios de Twitter.

En estas instantáneas, tomadas en la primera fiesta taurina Colombinas 2020, la distancia social no se cumple y parte del público no lleva la mascarilla puesta. Como era de esperar, la reacción en la red social del pájaro azul no se ha hecho de rogar y muchos son los que, además de criticar la actuación de los asistentes, piden al Ayuntamiento de Huelva que se pronuncie sobre lo ocurrido.

"Sois unos egoístas porque por dinero ponéis en riesgo a mucha gente, sin distancia y con una edad avanzada. ¿Si hay brotes quien lo pagará? ¿Y si fallece alguien?”" afirma un usuario de Twitter. "Me parece fatal que los eventos deportivos sean a puerta cerradas pero los toros a tope de gente. Viva el Covid…", añade otro.

La primera ovación de Las Colombinas de Huelva 2020 es para los miembros de la @UNPBE.



«Los toreros somos cultura. No a la discriminación». pic.twitter.com/dUXfordcSY — Jesús Bayort (@JesusBAYORT) August 2, 2020

Estamos todos adaptando nuestras vidas a la nueva normalidad y dejando de salir de fiesta y hacer planes para que se permita esto, la plaza de toros de Huelva a rebosar de gente, a ver si abandonamos de una vez las tradiciones asesinas y nos concienciamos de una vez pic.twitter.com/THGT9Zka4X — 𓆗 (@josegnzq) August 2, 2020

En el cine te limitan el aforo, por cada asiento 5 se bloquean a tu alrededor, en los toros, por cada asiento se multiplican tus oportunidades de contraer el Covid-19 xd pic.twitter.com/TZzH3wBd6u — DOMINGO HERNANDEZ (@mingo_20) August 3, 2020

Y no celebramos las colombinas x evitar aglomeraciones.. Y mira tu que el.ayuntamiento y fuerzas del estado se la suda — JMGarcía (@Ultimohumano) August 3, 2020