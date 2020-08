En directo | Una brutal explosión sacude el puerto de Beirut y deja al menos diez muertos

Nueva toma de la terrible explosión que se acaba de registrar en Beirut pic.twitter.com/DxSD8ZGsxO — Cadena SER (@La_SER) August 4, 2020

Así está la zona del puerto de Beirut tras la fuerte explosión pic.twitter.com/6Y4tCn0jsu — Cadena SER (@La_SER) August 4, 2020

Apparently an explosion broke out at port 12 #beirut pic.twitter.com/onBLrDbRxG — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage from the massive explosion in Beirut Port, Lebanon pic.twitter.com/bdvzrS05Qf — Beirut Today (@bey_today) August 4, 2020

🇱🇧 Las oficinas del Daily Star, uno de los principales periódicos del país, han quedado dañadas por la explosión. pic.twitter.com/JQDfhU3fHy — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 4, 2020

Terrible el poder de la onda expansiva de la explosión en Beirut, Libano. pic.twitter.com/8lrT9BgLLD — Alan (@whysocommunist) August 4, 2020