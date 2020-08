Educadores del centro de menores en Melilla dan positivo en COVID-19

El consejero del área del menor, Mohamed Alal, ha confirmado que 3 educadores de uno de los centros de menores extranjeros no acompañados han dado positivo en COVID-19. En este centro de menores extranjeros no acompañados situado en la zona de ocio de Rostrogordo, hay unos 150 niños procedentes de Marruecos. Estas instalaciones deportivas y de recreo se habilitaron cuando la pandemia para evitar la masificación existente en el único que había hasta entonces, el llamado Centro de la Purísima.

Aproximadamente unos mil menores de media son tutelados a lo largo del año por la Ciudad Autónoma. Estos niños procedentes del país vecino llegan a Melilla con la intención unos de estudiar y de que los cuiden y otros con la de ir de polizones en el barco con destino a la Península. Dentro de la red de contactos a los que se le aplica el protocolo PCR desde el área de salud pública, sí que se encuentran más trabajadores del centro pero no menores. Por ello desde la Dirección General del menor han solicitado la adquisición de test masivos para realizar entre todos los residentes en el fuerte de Rostrogordo.

Según comentaba el Consejero, entre las medidas tomadas, "ya se han elaborado los cuadrantes de cuáles serían los menores que han podido estar en contacto estrecho con los tres trabajadores que han dado positivo". Ante la posibilidad de otra medida, como la de guardar cuarentena el resto de posibles contagiados, ha respondido "que esto no ha sido así aunque se está solicitando a los menores que no salgan del centro, aunque esto es algo a lo que no podemos obligarles".