El mutismo en Zarzuela ante el periplo del rey emérito y sus amigos

La Casa del Rey guarda silencio sobre el destino del rey Juan Carlos una vez que comunicó por carta a Felipe VI su deseo de "trasladarse en estos momentos fuera de España". El comunicado saltó en la tarde del lunes cuando el rey emérito ya estaba fuera del Palacio de la Zarzuela, en el que ha vivido durante 58 años. Es práctica habitual que se informe a posteriori cuando ya se ha consumado, lo que daría idea de que van a informar de su paradero una vez que el rey haya llegado y se haya asentado en un destino, que según muchas fuentes, será provisional.

El periplo tiene tres ciudades: Madrid, Sanxenxo y Oporto. Por Portugal pasó, aunque no hay constancia de que se haya quedado. A partir de aquí podría haber cogido un avión con destino a la República Dominicana. Pero la Dirección General de Migración no tiene registro de que el rey emérito haya entrado al país en los últimos días. Aunque esto no significa necesariamente que no esté allí. Y sea cual sea el lugar elegido en estos momentos, puede no ser el destino definitivo, sino una residencia provisional.

El coste de la nueva vida real

Oficialmente ya no tiene asignación de los Presupuestos Generales del Estado. El rey Juan Carlos no recibe desde el 15 de marzo el salario que a discreción fijó el rey Felipe VI para su padre. Casi 200.000 euros que cobraba de sueldo bruto anual. Si llegó a percibir la cantidad que le correspondía de los dos meses y medio anteriores a la drástica decisión en la que también renunció a la herencia para no verse envuelto en los turbios negocios de su padre. Con la lupa de la justicia detrás del rey emérito, el coste de su nueva vida corre por su cuenta, pero su seguridad corre por cuenta del estado.

Los amigos del rey

Donde va el rey Juan Carlos se rodea de amigos acaudalados y millonarios que no tienen problema en acogerle en residencias mas modestas, como la que frecuenta en Sanxenxo, en la casa de su amigo gallego el armador José Campos, o en el exclusivo resort caribeño Casa de Campo, en la zona de la Romana, propiedad de uno de sus grandes amigos, Pepe Fanjul, conocido como el "rey del azúcar, uno de los hombres más ricos de Cuba, según Forbes.

En Portugal, El Confidencial cuenta que sus anfitriones serían la familia Brito e cunha Espirito Santo, una saga aristocrática con la que el rey mantiene relación desde sus años de infancia en el exilio. Y entre sus amigos si hay alguien que está estrechamente ligado al monarca es el empresario y armador Josep Cusí, afincado en Mallorca, que presuntamente pagó 269.000 dólares de la luna de miel de Felipe y Letizia tras su boda en mayo de 2004.