Una educación híbrida que revoluciona las oportunidades de aprendizaje

Las habilidades digitales no serán más una excepción, un plus que algunos adquieren voluntariamente por interés personal o para mejorar el currículum. La nueva realidad nos ha llevado a un escenario que las transforma en algo natural, necesario, parte integrada de nuestra vida. La covid-19 ha multiplicado el trabajo y la educación a distancia, ha acelerado nuestra conexión virtual y no parece que la situación vaya a retroceder a posiciones anteriores. Un modelo híbrido, que mezcla parte presencial y parte en remoto, se ha abierto paso ¿para quedarse?

Durante décadas, mientras se avanzaba en el bachillerato, normalmente en institutos más o menos cercanos al domicilio familiar, se hablaba de “ir a la Universidad” como ese momento de abandonar la casa de tus padres, desplazarte físicamente a un campus o a otra ciudad, e iniciar una etapa con mayor autonomía.

Hoy, ese concepto ya no es válido, como ocurre también en numerosos puestos de trabajo. Lo hemos visto durante los meses de confinamiento y teletrabajo, en los que hemos aprendido a visualizar la oficina en el salón o el cuarto de invitados.

Estamos inmersos en un proceso que parece imparable, que está obligando a una radical adaptación tecnológica y de mentalidad: formamos parte de una sociedad conectada, en la que el espacio físico cada vez pesa menos y es intercambiable con mundos generados en nuestras pantallas.

Para entender mejor el nuevo tablero de juego, un par de datos: de acuerdo con el informe “La Sociedad Digital en España 2019” (Fundación Telefónica) nuestro país está en el grupo de cabeza en cuanto a conectividad digital. 3 de cada 4 hogares disponen de conexión con fibra óptica y hay un alto porcentaje de usuarios de Internet (9 de cada 10). ¿Implica esto un buen dominio de las competencias digitales? Parece que no del todo, porque ocupamos el puesto 61º en el ranking del Foro Económico Mundial sobre habilidades digitales.

Las técnicas formativas tradicionales, en sí mismas, se van quedando obsoletas, y esto obliga a cambios en los modelos, la percepción, los hábitos y las herramientas necesarias para asegurar que, tanto en el ámbito laboral como en el educativo, todos sus protagonistas avancen al mismo ritmo, como única garantía de éxito posible.

El movimiento es imparable y se produce en distintos ámbitos. A primeros de julio de este año, Microsoft y LinkedIn anunciaron su intención de establecer acuerdos de colaboración para ofrecer recursos de formación digital con empresas, administraciones y organismos públicos, instituciones educativas y entidades del tercer sector. En España, en el ámbito educativo, la Universidad Europea destacaba su modelo académico basado en el Aprendizaje Experiencial Hyflex, y su apuesta, por ejemplo, por las denominadas “Aulas extendidas”.

Las clases extendidas existían antes de la pandemia, pero ésta ha acelerado su implantación y crecimiento. El modelo híbrido basado en el Aprendizaje Experincial HyFlex fusiona formación presencial y virtual se ha implantado completamente. Su objetivo es ofrecer una experiencia 360 que enriquezca a los alumnos sin importar donde estén. Ello implica también formación continua del profesorado, que debe estar habituado a convivir con herramientas de formación online y plataformas colaborativas, ya sea para impartir clases o hacer exámenes.

El aula extendida permite acceder a herramientas tecnológicas que maximizan la experiencia de aprendizaje, softwares de simulación, inteligencia artificial… y que permiten que el alumno aprender de situaciones simuladas que sin esa tecnología no sería posible, de tal manera que acumula horas de vuelo y lo que le hace tener una mejor preparación para cualquier situación que se pueda encontrar en el mundo laboral.

Ha sido necesario maximizar la tecnología en las aulas para conseguir una experiencia inmersiva total, de aprendizaje con interacción real time, lo que se consigue con cámaras, micrófonos 360 y pizarras inteligentes. . Gracias a estos sistemas, tanto los alumnos que están en clase como los que están conectados desde casa tendrán acceso y participación sobre todo lo que pase en el aula bajo la guía del profesor, que podrá dar paso a cualquier alumno que accede desde casa para poder interactuar en la clase.

Al mismo tiempo, es un anticipo de lo que ya es una realidad en el mundo laboral, donde el teletrabajo es el presente, y ha llegado para quedarse.

En este proceso de virtualización de clases prácticas, desde Universidad Europea destacan la posibilidad de afianzar conocimientos aprendiendo a través de entornos simulados, gamificación y laboratorios virtuales, en los que el claustro acompaña, asesora y forma. Y sin límite en el número de horas de clases prácticas, al estar disponibles en entornos digitales. Este aprendizaje realizado a través de entornos simulados, gamificación y laboratorios virtuales permitirán al alumno afianzar todos sus conocimientos y siempre con el asesoramiento del claustro para maximizar su experiencia.

El modelo académico se completa con un bloque digital que ofrece un gran valor añadido. Este bloque está formado por contenidos digitales que personalizan el aprendizaje de los estudiantes y completan su formación con una visión multidisciplinar y global. Los estudiantes encontrarán en este bloque, entre otros contenidos: webinars con los mejores referentes de su profesión, cursos básicos de contenidos, entrevistas con ponentes internacionales, cursos de desarrollo de competencias transversales, sesiones de nuestros mejores docentes y otros contenidos transversales sobre conceptos de vanguardia como inteligencia artificial o Big Data, metodologías Agile y Lean, etc.

A través del Digital Block, los alumnos podrán personalizar su aprendizaje incorporando más contenidos digitales, exclusivos y diferenciales.

Ellos lo tienen claro: el mundo virtual permite llegar donde el real no puede.