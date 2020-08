El escalofriante aviso de un médico de Murcia sobre el coronavirus con una foto: "Han vuelto"

El urgenciólogo y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía, Pascual Piñera, ha lanzado un serio aviso en redes sociales que da una idea sobre cómo el coronavirus sigue muy presente en España. La gravedad de la situación ya no solo viene acompañada de la importante cantidad de brotes activos, sino de avisos como este que no dejan lugar a dudas de que no hay que perderle el respeto al virus.

"¡¡¡Ya está aquí!!! ¡¡¡Han vuelto!!! Seguid de fiestas nocturnas como un verano más y reuniones familiares sin #UsaMascarilla y sin #DistanciamientoSocial, como si nada pasara", ha escrito. Además, el médico ha adjuntado una fotografía escalofriante de lo que ha encontrado en el servicio de urgencias de su hospital: una radiografía de unos pulmones con lo que en principio parece una neumonía derivada de un cuadro de coronavirus.

¡¡¡Ya está aquí!!! ¡¡¡Han vuelto!!!

Seguid de fiestas nocturnas como un verano más y reuniones familiares sin #UsaMascarilla y sin #DistanciamientoSocial, como si nada pasara.

Esta tarde en Servicio Urgencias @Area7ReinaSofia #COVID__19 #Urgencias pic.twitter.com/kXn4kQntj3 — P Piñera Salmeron (@pascualpinera) August 5, 2020

España sigue con una tendencia ascendente de los contagios diarios debido a sendos rebrotes en todas partes de España. Más de 1.700 en un día. Los datos brutos invitan a comparaciones fáciles con lo que se registraba en marzo o abril, pero Fernando Simón y las autoridades sanitarias han recordado que no es posible hacer esta comparación por las características que tiene ahora la pandemia en nuestro país.

Se detectan más casos porque se hacen más pruebas. Además, hay más casos asintomáticos precisamente porque se hacen más pruebas en el entorno de los positivos. Sin embargo, hay datos que invitan al pesimismo porque, por ejemplo en Madrid, solo el 8% de los casos detectados son asintomáticos algo que puede explicarse por:

1. El rastreo no está funcionando (recordemos que Madrid tiene un porcentaje de rastreadores muy por debajo de lo necesario)

2. Se detectan menos casos

3. Las características del virus en la Comunidad de Madrid