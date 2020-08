Nick Kyrgios no formará parte de esta edición del US Open. El australiano fue muy claro al expresar que considera que la organización de torneo "estaba actuando egoístamente". Ahora, el tenista opina sobre la falta de Rafa Nadal a la cita neoyorkina: "No me sorprende".

"No me sorprende la decisión de Rafa. Creo que él está más interesado en Roland Garros, y si tuviera que jugar, probablemente preferiría ir por Europa, en esta época del año con todo lo que está pasando", dijo Kyrgios en unas declaraciones recogidas por TennisWorld.

El australiano fue muy contundente cuando la organización confirmó que se celebraría el US Open. "'Egoístas'. Prepararé mi traje para residuos peligrosos para cuando viaje desde australia y tenga que pasar dos semanas confinado a mi vuelta", escribió en su cuenta de Twitter.

"Fue fácil retirarme del US Open"

El tenista también aclaró que para él fue "una decisión fácil retirarse". "Fue una decisión fácil para mí retirarme del US Open con todo lo que está pasando en este momento. Ni siquiera estoy muy seguro de que el Abierto de Australia esta vez vaya a seguir adelante como lo hizo a principios de año. Hay muchos casos de contagios y han subido los fallecimientos. Son tiempos tristes", concluyó sobre la situación actual de su país.

Más información

