Ciudadanos ofrecerá a PSC y PP concurrir juntos en las próximas elecciones catalanas

El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha anunciado que su formación ofrecerá al PSC y al PP ir en coalición o buscar otra fórmula electoral similar en las próximas elecciones catalanas con el objetivo de ganar al independentismo. Además, ha recalcado que Cs "no ha girado" sino que sigue "en el centro", respondiendo así a las reticencias expresadas por algunos cargos 'populares' sobre la conveniencia de presentarse juntos en Catalunya tras las negociaciones del partido naranja con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Si fuéramos en coalición Cs, PP y Partido Socialista ganaríamos las elecciones en Catalunya, está claro. Y vamos a trabajar en eso", ha avanzado Cuadrado a Europa Press, para añadir que esta oferta no es nueva y que su partido ya la puso encima de la mesa hace meses pero no obtuvo respuesta de los socialistas.

En este sentido, el también responsable de Finanzas de Cs ha subrayado que su partido está dispuesto a ser "generoso" y que intentará que los tres partidos se presenten "juntos". "Si nos presentamos juntos Partido Socialista, PP y Cs ganaríamos las elecciones. Ganaríamos a Puigdemont", ha abundado.

Sumar el máximo voto constitucionalista

Eso sí, ha dicho que ahora mismo, en medio de la pandemia del coronavirus, le parece "absurdo" que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pueda plantearse convocar unas elecciones. "Pero nosotros cuando sea el momento buscaremos la fórmula y la forma con la que sumemos los máximos votos constitucionalistas", ha manifestado.

Cuadrado ha señalado que al comienzo del año su partido ya apostó por la unión y remitió sendas cartas a los socialistas y al PP. Según ha añadido, el primero "no respondió" pero con los 'populares' se sentaron a hablar, sellando poco después un pacto para concurrir en coalición en el País Vasco. "Hemos conseguido dos diputados de Cs", ha saludado, dado que el partido naranja tendrá por primera vez representación en la Cámara de Vitoria.

Ante el hecho de que el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, cuestione ahora la conveniencia de ir en coalición con Cs para no confundir a los votantes tras el "giro" que a su juicio se está imponiendo en el partido naranja, Cuadrado ha recordado que hace tres meses el líder de los 'populares' catalanes apostaba por esa suma de los dos partidos constitucionalistas.

"Nosotros no hemos girado, lo único a lo que nos hemos dedicado es a intentar ayudar a los españoles. Y es verdad, hemos actuado, no nos hemos estado quietos. Nos hemos puesto a trabajar y a ser útiles", ha recalcado, para insistir en que Cs no ha hecho "ningún giro de ningún tipo" sino que "sigue en el centro".

En este punto, Cuadrado ha confiado en que el PP "recapacite" y se lo "piense" porque aunque manejen encuestas que puedan darle "seis o siete diputados" frente a los cuatro actuales, al final "eso es ridículo" porque el objetivo debe ser ganar las elecciones. "Creo que todos unidos podríamos ganar las elecciones y la suma de esos tres partidos garantizaría una vez más que una lista no independentista ganaría las elecciones en Catalunya", ha resaltado.

El vicesecretario general de Cs ha explicado que lo que su partido está proponiendo es "sacar al PSC de esas posiciones de apoyo al nacionalismo que ha tenido durante mucho tiempo" y llevarlo al "constitucionalismo", de donde, a su juicio, "nunca se tendría que haber ido". Según ha asegurado, no se trata de que Ciudadanos se mueva sino de que el PSC "deje ese lado y se venga al centro". "Creo que los votantes en Catalunya, los de Cs y los catalanes constitucionalistas, lo verían como una gran noticia", ha proclamado.

Al ser preguntado si Cs estaría dispuesto a presentar una candidatura con personas independientes y un cabeza de cartel que no fuera de ninguno de esos tres partidos, Cuadrado ha respondido: "Hoja en blanco. Hablaríamos de todo lo que haya que hablar". Así, ha subrayado que se trataría de conformar una lista constitucionalista y ha recalcado que su partido "nunca" ha puesto "vetos".

Sería una unión histórica

Cuadrado ha recalcado que la unión de esos tres partidos sería "algo histórico" y ha señalado que es algo que se puede conseguir, de la misma manera que lo han hecho los independentistas en sus pactos. Así, ha aludido a los acuerdos entre un partido "muy a la derecha" como la antigua CiU con otro de izquierdas como ERC, que lograron ponerse de acuerdo "solo en una cosa": la independencia.

El dirigente naranja ha afirmado que "alguna vez" los constitucionalistas tendrán que ser "más inteligentes" y buscar también esa unión explorando "las formulas necesarias", máxime cuando La Ley Electoral catalana "no beneficia al votante constitucionalista porque hay unas provincias que tienen una sobrevaloración de los votos". "Eso lo sabemos y entonces tendremos que trabajar y luchar con las herramientas que tenemos para intentar ganarles", ha avisado.

Cuadrado ha destacado que, igual que el Gobierno de Pedro Sánchez está llamando a la unidad tras la pandemia, Ciudadanos está diciendo "exactamente lo mismo" para Catalunya. Por eso, ha dicho que espera que el Partido Socialista "se mueva" y regrese al centro, de "donde nunca se tenía que haber ido".

Pide a Puigdemont que vuelva a España y se "entregue"

En cuanto a si cree que esa coalición que busca Cs tendría más opciones ante las discrepancias internas entre los socios del Govern y el debate sobre candidaturas abierto estas semanas en las filas de JxCAT y PDeCAT, Cuadrado ha afirmado que Cs "lo único" que tiene que decir al expresidente Carles Puigdemont, en Bruselas, es que "vuelva a España y se entregue".

En este punto, ha dicho que le parece "absurdo" que tengan que estar hablando de la lista de Puigdemont. "Es que no entiendo como la noticia puede ser la candidatura o no candidatura de este señor. Este señor lo que tiene que hacer es entregarse", ha reiterado.

Preguntado si cree que Puigdemont puede liderar una candidatura estando fuera de España, ha señalado que le parece "totalmente absurdo e inaudito". "Estamos llevando a la normalidad una cosa que es extraordinariamente anormal. Este señor lo que tiene que hacer es volver a España y entregarse", ha zanjado.