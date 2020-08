Andrea Pirlo es el nuevo entrenador de la Juventus. El exjugador de la Vecchia Signora regresa al club para dirigir el banquillo tras eliminación de la Champions ante el Lyon y la salida de Maurizio Sarri y analiza uno de los problemas del equipo.

El técnico italiano considera que el problema está en el centro del campo y que hay que "aprovechar mejor" a Cristiano Ronaldo. "El problema de la Juventus está en el medio campo. Han fichado a Cristiano, pero hay que encontrar el camino correcto para darle el balón", explica Pirlo en declaraciones para Sky Italia recogidas por A Bola.

Respecto al esquema táctico que pretende utilizar con su primer equipo como entrenador, Pirlo explicó que "le gusta el 4-3-3", pero matiza que si los jugadores no se adaptan, cambiará el sistema. "No puedo fijarme en un sistema táctico si los jugadores no pueden adaptarse. Sería una pérdida de tiempo", concluyó.