"Decir eso de Zidane es una falta de respeto", Romero analiza una de las críticas más repetidas al entrenador

La eliminación del Real Madrid de Champions League pone al equipo blanco de vacaciones. Sin más objetivos que cumplir hasta el inicio de Liga, los errores cometidos ante el City de Guardiola han sido ampliamente analizados.

"El City fue superior pero no le pasó por encima al Madrid. El otro día se equivocó ante el City con la alineación: se equivocó en los cambios, se equivocó en los titulares... y ahora están llegando más faltas de respeto que críticas por muchas partes", comenzó a explicar Antonio Romero.

"Los debates están muy bien. Pero faltarle al respeto a Zidane por su dirección técnica con lo que ha hecho por el Madrid... Cuando volvió por segunda vez ha salvado un vestuarido hundido. Entre la crítica y la falta de respeto hay una diferencia. Decir que no da el nivel para ser entrenador del Real Madrid es una falta de respeto", analizó.

El periodista también analizó el futuro del entrenador en el banquillo. "Yo creo que Zidane va a seguir siendo entrenador del Real Madrid, pero que no le toquen mucho las narices porque ya demostró en una ocasión que coge la puerta y se va", añadió.

"Se fue siendo campeón de Europa. Zidane es así. No creo que vuelva a pasar, pero ese día cuando pasó Zidane fue por la noche a hablar con el presidente. Sin intermediarios. No hubo quien le convenciera. ¿Si esto va a pasar? Yo creo que no, pero Zidane es indescifrable", explicó.

Además, el analista también fue crítico con los errores y el partido en general de Varane. "Varane le debe el 50% de su contrato a Ramos. Ramos hace mejores a los demás cuando juega. Yo le echo la culpa a Varane. Cuando empiezas una eliminatoria con ese fallo, tienes que remontarlo", finalizó.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.