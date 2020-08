Nagelsmann: "A los jugadores del Atlético les gusta dejarte un regalo cuando la pelota ya no está en juego"

Julian Nagelsmann, entrenador del RB Leipzig, ha sido muy contudente al hablar de su próximo rival en la Champions: el Atlético de Madrid. "Buscan ganar de cualquier manera, rozan la provocación", ha explicado.

"A los jugadores del Atlético de Madrid les gusta dejarte un regalo cuando la pelota ya no está en juego. Buscan ganar de cualquier manera y siempre rozan la provocación. Lo hacen conscientemente. Son los mejores en eso. No podemos caer en su juego", dice en una entrevista para The Athletic.

"No estoy tan seguro de que ninguna de las dos partes lo tenga realmente fácil. Es importante ver la importancia del partido contra el Atlético de Madrid y las posibilidades que tiene para nosotros. Tenemos la oportunidad de llegar a las semifinales y luego quizás a la final", explica.

Respecto del formato final a ocho, el entrenador considera que: "La posibilidad de progresar es mayor de lo que sería en el formato normal; la posibilidad de vencer al Atlético en un partido, especialmente, es mucho mayor que en dos debido a su vasta experiencia en esta competición y la forma en que utilizarían la dinámica del sistema local y visitante en su beneficio".

"Todos estamos entusiasmados con este trofeo y lo estamos esperando tremendamente. Pero, lamentablemente, no podemos confiar en ganar la Champions. En el peor de los casos, nos vamos a casa después del primer juego. Pero nuestra temporada no ha terminado, solo está comenzando de nuevo. Hubiera sido diferente si Lisboa hubiera llegado al final (de la temporada). Puedes perder y no importa tanto que estés deprimido, porque te vas a tus vacaciones de verano", añade.

"Ya no creo que seamos completos desconocidos, el Atlético sabrá bien quiénes somos. Pero somos los desvalidos, y les diré a los chicos que podrán hacerse un nombre, ya que la concentración en nosotros será mucho más intensa que contra los Spurs. Es una forma útil de pensar en él como un gran escenario en el que podemos brillar, aunque no seamos los principales favoritos. La historia de David y Goliat se ha contado con bastante frecuencia, pero ¿sabes qué? A veces simplemente funciona de esa manera", finalizó.

Más información

