Sin asignación ni pensión, ¿quién costea el viaje del rey Juan Carlos?

La ministra de Educación, Isabel Celaá; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Industria, Reyes Maroto acompañarán a los reyes durante su estancia en Baleares. Felipe VI abre agenda oficial, recibiendo en audiencia a la presidenta, Francina Armengol.

Zarzuela insiste en que no son vacaciones. Durante todo el fin de semana los reyes y sus hijas no han salido de Marivent desde que llegaron el viernes por la noche. El formato elegido para la primera actividad oficial del rey, tras la salida de su padre, son las audiencias a diversas autoridades de las Islas Baleares. Un encuentro privado que viene precedido de una foto y una imagen. La prensa puede asistir, previa acreditación. La cobertura es abierta a los medios de comunicacion, aunque en algun caso pueda haber limitaciones por razones de espacio. Hasta el dia 17 los reyes y sus hijas estaran en Baleares, sin el tradicional posado, sin regatas, sin recepcion multitudinaria. Actos que se evitan por la COVID, y se añade una gira por las islas para contactar con diversos sectores y trasladarles su apoyo.

Actividades en las que tres ministros del Gobierno de Sánchez les acompañarán puntualmente. La ministra de Educación, Isabel Celaá, se desplazará con ellos esta tarde a Petra para visitar la casa natal de fray Junípero Serra, y en posteriores viajes por Menorca e Ibiza irán con el ministro del Interior, Grande Marlaska, y la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

El rey despachará el miércoles con el presidente del Gobierno, con el que coincidirá por primera vez tras el comunicado de Zarzuela y de nuevo, Pedro Sanchez será preguntado por el destino del rey Juan Carlos, que sigue de momento en paradero desconocido.

Sin asignación ni pensión, ¿quién costea el viaje del rey?

El rey Juan Carlos ha recibido este año de los Presupuestos del Estado 40.000 euros, aproximadamente. Anualmente venía cobrando casi 200.000 euros de sueldo bruto anual hasta que se lo retiran el 15 de marzo. El coste corre por su cuenta. Es sabido que donde va tiene amigos con mucho dinero dispuestos a alojarle, a correr con sus gastos, pero hay una novedad desde que Felipe llegó al trono que impuso un código de conducta que entró en vigor el 1 de enero de 2015.

Fue una de las primeras medidas de Felipe VI y prohíbe aceptar favores o regalos, salvo los de propia cortesía. En el encuentro en el que se nos informó de esta medida el portavoz de Zarzuela no delimitó en euros ese tope y apeló al "sentido común". Según este código regulador de caracter interno, los miembros de la familia real no aceptarán obsequios caros, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. No se puede viajar gratis en vuelos comerciales, ni recibir préstamos sin interés ni aceptar de regalo un coche, por poner algunos ejemplos. Y este código de conducta es de obligado cumplimineto para todos los miembros de la familia real, que en este momento se reduce a los reyes Felipe y Letizia, a sus hijas y a los reyes eméritos.

Más incógnitas que certezas

Una semana después lo único cierto es que el rey Juan Carlos está fuera de España y que informaciones sin confirmar lo sitúan, salvo en Africa, en cuatro continentes. Decir dónde está le corresponde a él. Es una de las condiciones que impuso y la salida se presentó y se escribió como voluntaria aunque inducida por el rey Felipe VI y avalada por Moncloa. De todas las opciones que había en la negociación entre padre e hijo solo salió la decisión "de trasladarme estos momentos,fuera de España", como explica el comunicado difundido el pasado 3 de agosto. El rey Juan Calos sigue con el título de rey, con caracter honorífico, está aforado, sigue siendo uno de los seis miembros de la familia real y por su abogado sabemos que tiene intención de venir a España si es reclamado por la Justicia.