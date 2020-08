La Comunidad de Madrid se sitúa a la cola en el ratio de rastreadores por número de habitantes en nuestro país: de los 422 rastreadores con los que cuenta supondrían uno por cada 15.000 residentes. Según los datos proporcionados a la SER por las distintas Comunidades, solo Navarra presenta peores cifras, con 38 rastreadores, uno por cada 17.000 habitantes, si bien, cuentan con 110 enfermeras más formadas para entrar dentro del grupo de rastreo, aunque todavía no ha sido necesario, y en ese caso, Navarra lograría un ratio de un rastreador por solo 4400 habitantes. Los 422 rastreadores con los que cuenta la Comunidad de Madrid supondrían uno por cada 15.000 residentes.

El análisis de los datos realizado por la red de emisoras de la Cadena SER revela grandes diferencias según la región y según la forma en la que éstas declaran los datos. Así, Andalucía dice tener más de 8.000 de estos profesionales, sin detallar, lo que supondría una media de un rastreador cada 1.000 habitantes, algo parecido a lo que hace Galicia que asegura contar con 6.000 personas, aunque no detalla cuántos se dedican solo a rastrear. De contabilizar todos, la media dejaría la increíble cifra de uno por cada 400 habitantes.

Cataluña es una de las comunidades más afectadas: cuenta con más de 1500 rastreadores, uno por cada 5.000. Ésta, junto Madrid y Galicia, son las únicas regiones que han optado por privatizar la gestión de parte de estos profesionales. Según los estándares internacionales, se recomienda contar con un rastreador por cada 5.500 habitantes. De nuevo Madrid, junto a Baleares, Cantabria, Navarra, Euskadi y Asturias serían las únicas comunidades que no cumplen con esta proporción. Por su parte, Canarias no especifica sus datos porque la comunidad no tiene equipos externos de rastreadores, su sistema se apoya en los médicos y enfermeros de Atención Primaria (unos 5.000 profesionales) y el equipo de Salud Pública (compuesto por unas 15 personas).

ANDALUCÍA

Según datos oficiales de la junta, en Andalucía hay 8198 rastreadores, lo que supondría uno por cada 1000 habitantes. Todos profesionales de enfermería a los que se suman 450 profesionales del servicio de vigilancia epidemiológica de la dirección general de salud pública. CCOO asegura que compatibilizan su labor habitual con la de rastreadores y piden 200 contrataciones más. El PSOE ha reclamado la contratación de 2125 profesionales más

ARAGÓN

En estos momentos Aragón tiene más de 260 rastreadores, uno por cada 5000 habitantes-. Son personal sanitario de Atención Primaria excepto 46 trabajadores sociales que se incorporaron la semana pasada. Esta semana entrará en funcionamiento un centro de atención telefónica con 6 puestos que se cubrirán con médicos y enfermeras jubiladas que se han ofrecido voluntario. Realizarán un labor de seguimiento de los pacientes con PCRS negativos que están obligados a guardar cuarentena. Al dispositivo de rastreadores se incorporaron el pasado fin de semana 5 agentes interculturales para realizar el seguimiento en colectivos inmigrantes que no tienen un gran conocimiento del español.

ASTURIAS

Asturias dispone ahora mismo de 74 “rastreadores” COVID y mañana se reforzará el servicio con otros 20, de manera que el Principado contará con casi un centenar de estos profesionales. En un principio eran 30 pero se ha ido incrementando este número a medida que se han incrementado el número de casos. Además, en Asturias destaca el sistema en cadena de rastreo en el que también participan los centros de salud, es decir, la atención primaria. Los perfiles de estos profesionales son trabajadores sociales, médicos (incluidos MIR – residentes de primer año), y enfermeras.

BALEARES

Hay 162 rastreadoras, una por cada 7095 habitantes, que se reparten entre una central COVID, y centros de atención primaria. Son enfermeras y auxiliares de enfermería y son nuevas contrataciones. Hacen una formación de 3 días. Desde el Govern balear quieren llegar a las 400 rastreadores contratados

CANARIAS

Canarias no tiene equipos externos de rastreadores, su sistema se apoya en los médicos y enfermeros de Atención Primaria (5.000 profesionales), el equipo de Salud Pública (compuesto por unas 15 personas) para localizar los casos más complejos, sobre todo los importados, y los siete equipos de Coordinación COVID que hay en cada una de las islas para hacer seguimiento de los nuevos casos registrados. La Consejería de Sanidad sostiene que este sistema (diferente al del resto de otras CCAA) le está dando buenos resultados para detectar y hacer seguimiento a los brotes que se están registrando.

CANTABRIA

En Cantabria hay actualmente 89 rastreadores, a los que esta semana se van a incorporar otro 8 que en estos momentos están en periodo de formación.Todos ellos son de la bolsa de empleo del Gobierno de Cantabria, principalmente del área sanitaria ya que se integran dentro de Salud Pública. Así, hay farmacéuticos, enfermeras y médicos. Pero también hay biólogos, psicólogos y graduados sociales.

CASTILLA-LA MANCHA

En Castilla-La Mancha son 427, una por cada 4700 habitantes, las personas que están trabajando como rastreadoras de COVID-19 junto a los servicios de Epidemiología. El dato no ha variado desde que se exigió el rastreo para la desescalada. No se ha contratado a más gente. Hace dos semanas que el presidente regional, Emiliano García-Page, avanzó la creación de una nueva unidad de profesionales sanitarios que se dedicará a realizar llamadas telefónicas a los domicilios de los castellanomanchegos para preguntar si presentan síntomas de la enfermedad.

CASTILLA Y LEÓN

La Comunidad cuenta con 615 rastreadores, uno por cada 3900 habitantes. Sanidad no especifica si son nuevas contrataciones; los sindicatos denuncian que la distribución por provincias es desigual, que hay profesionales contratados para sustituciones de vacaciones que también se les encarga la tarea de rastreador y que no conocen las condiciones. Algunas gerencias de salud han exigido que los MIR reciban formación en esta materia, aunque sin decir explícitamente que se les vaya a utilizar para ello.

CATALUÑA

En Catalunya hay 3 figuras dedicadas al rastreo y seguimiento: Gestores COVID: 1.196 (están en Atención Primaria y desde hace poco en las Urgències de los hospitales para encontrar contactos estrechos de las personas con síntomas a quienes se hace una PCR. Cuando la PCR es positiva, entran en acción los scouts (120). Desde un call center, llaman a los contactos previamente identificado. . Y hay 240 personas más que trabajan en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Salut Pública (SUVEC), haciendo seguimiento de contactos, pero no desde el call center sinó en ámbitos concretos En total, a día de hoy, 1.556 personas dedicadas al rastreo de casos en Catalunya, una por cada 4900 habitantes. La mayoría son nuevos contratos, aunque en algunos casoshay profesionales de los CAP a quienes han desviado de su tarea y han encargado esta función con el objectivo de liberar del rastreo a médicos y enfermeras. Los del SUVEC, mayoritariamente es personal de Salut Pública.

COMUNIDAD VALENCIANA

En la Comunitat Valenciana se anunció en mayo la contratación en distintas fases de 1.210 profesionales como «rastreadores»: 600 enfermeras, 334 auxiliares administrativos, 185 celadores y 91 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. En la actualidad ya son 1008, uno por cada 4900 habitantes. Fundamentalmente la Conselleria de Sanitat ha contado con la bolsa de trabajadores en las distintas categorías y diferencia entre los «rastreadores» que reforzarán en primaria y salud pública al personal de búsqueda de contactos de contagiados de la COVID-19 y la trazabilidad, y aquellos que cubrirá los permisos para los sanitarios.

EXTREMADURA

El número de rastreadores asciende a 320, uno por cada 3300 habiantes. Una cifra que ha aumentado, gracias a las incorporaciones de plantilla. Son profesionales del Servicio Extremeño de Salud: médicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios.

GALICIA

Galicia asegura contar con 6.000 personas trabajando en los servicios de rastreo, aunque no detalla cuantos se dedican solo a rastear. De contabilizar todos, la media dejaría la cifra de un rastreador por cada 400 habitantes.

LA RIOJA

La Comunidad cuenta con 85 rastreadores (1 cada 3700 habitantes) y no descartan ampliar la nómina si fuera necesario. Todos pertenecen al sistema público. La estrategia actual, además del trabajo de los rastreadores, se centra en la intensificación de pruebas PCR y en el envío de test por SMS, sobre todo entre la población juvenil, para detectar nuevos casos.

MADRID

La semana pasada el gobierno regional reconoció que tiene sólo 400 rastreadores a los que se sumarían los 22 que la Comunidad ha contratado en pleno mes de agosto privatizando parte del servicio de rastreo para detectar los casos de COVID-19. La Consejería de Sanidad ha adjudicado por la vía de emergencia, es decir, a dedo y sin ningún tipo de publicidad, el trabajo para la 'realización de encuestas para seguimiento de casos e identificación de contactos COVID-19', que ha recaído en el grupo Quirón.

MURCIA

En la Región de Murcia hay 170 rastreadores que son personal de los centros de salud (hay 85 centros y dos trabajadores de cada centro están haciendo estas labores de rastreo). A esto se suman otros 45 que son personal del servicio de epidemiología, y en este grupo hay personal de la consejería de Salud y algunos interinos que se han contratado recientemente para reforzar el servicio. Además, según se anunció ayer, se van a contratar 25 rastreadores más a través de esta última fórmula: interinos contratados por un año. En total, unos 240 rastreadores en la Región de Murcia, uno por cada 6200 habitantes.

NAVARRA

Navarra hay un equipo de 38 rastreadoras, una por cada 17.200 habitantes, principalmente enfermeras. El equipo comenzó a funcionar hace meses y el departamento de Sanidad trabaja en ampliarlo tras los últimos brotes. De hecho, cuentan con 110 enfermeras más formadas para entrar dentro del grupo de rastreo, aunque todavía no ha sido necesario. De este modo, Navarra llegaría a un ratio de 4000 rastreadores por cada 100.000 habitantes.

PAÍS VASCO

Cuentan con 180 rastreadores, a los que se les ha puesto personal de apoyo para agilizar todas las gestiones de búsqueda y demás. En total cerca de 200 las personas que se encargan de seguir los casos, la mayoría enfermeras. Todo el personal es de Osakidetza, y si se ha realizado alguna contratación externa, ha sido de personal sanitario. Según el Dpto de Salud, por ahora no hacen falta más.