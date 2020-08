Jan Oblak desvela como vivieron las horas posteriores a los positivos de Vrsaljko y Correa

El entrenador Diego Pablo Simeone ha comparecido en rueda de prensa junto al portero Jan Oblak en la previa del duelo de cuartos de final de la Champions League que disputará el Atlético de Madrid ante el RB Leipzig.

El guardameta esloveno ha dejado claro que, bajo su punto de vista, no hay favoritos en un encuentro así. "Nos ha extrañado a todos que nos vean desde el principio como favoritos. Pero nosotros no pensamos en eso, sabemos que el Leipzig es un muy buen equipo. A un partido no veo a ningún equipo como favorito, pueden pasar muchas cosas".

Además, el esloveno explicó también como vivieron lo sucedido este fin de semana con los positivos por la COVID del equipo. "El sábado, cuando nos hicimos los test, salimos del entrenamiento bastante tranquilos y fue un poco estresante cuando nos avisaron el domingo de que había dos positivos. Ángel y Sime seguro que han tenido mucho cuidado y no tienen idea de cómo les ha sucedido esto. Estuvimos nerviosos esperando los resultados el domingo porque muchos casos son asintomáticos y no sabes que tienes el virus".

Por su parte, el técnico argentino dejó muy claro el mensaje que quiso lanzar de cara al encuentro de este jueves. "Mañana no es importante ganar, es lo único que hay".

Además, Simeone también explicó que el gran encuentro que hizo el equipo en Anfield vale de poco de cara a lo de mañana. "No, pasaron muchos meses. Aquel entusiasmo se empezó a apagar debido a los más de 100 días que estuvimos en casa preparándonos. Para nosotros ha vuelto a empezar la Champions y ese partido quedará en la historia".

Por último, habló también de las bajas de Vrsaljko y Correa debido a sus positivos por coronavirus. "No tener con nosotros a Sime, un chico que ha hecho muchísimo esfuerzo para volver a jugar tras su lesión. Jugó cuando no estaba en condiciones todavía y se dejó el corazón. Duele. Y Angelito es todo corazón. Un jugador importantísimo para nosotros, los números lo dicen todo. Ojalá los podamos tener en el andar si avanzamos en la competición. Nos tenemos que amoldar a las circunstancias y resolverlo de la mejor manera que podamos".