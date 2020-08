Champions League | FC Barcelona - Bayern de Múnich

Horario y dónde ver

El partido de cuartos de final entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich, disputado en el Estadio Da Luz de Lisboa a las 21:00h, será retransmitido en TV a través de Movistar Liga de Campeones. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido, comenzará a las 20:00h.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Rakitic, Vidal, Messi y Suárez.

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Lewandowski y Müller.

La previa

El FC Barcelona buscará este viernes en el Estadio Da Luz de Lisboa (21.00 horas) el pase a las semifinales de la Liga de Campeones, un billete que se presenta caro para los de Quique Setién ya que se miden seguramente al señalado por todos como el gran favorito, el Bayern Múnich alemán.

Los dos únicos campeones de Europa que han alcanzado esta 'Final a Ocho' se dan cita en el duelo más atractivo de esta antepenúltima ronda. Sólo uno quedará en liza en busca de su sexta Copa de Europa, un trofeo del que han estado ambos alejados en los últimos años, el campeón de la Bundesliga en buena parte por culpa de los equipos españoles, sus verdugos en cinco de las últimas seis ediciones desde que levantase por última vez la 'Orejona' en 2013.

Menos tiempo hace que el conjunto catalán alza este trofeo, en 2015, precisamente una temporada en la que apeó al equipo bávaro en las semifinales, con aquel recordado regate de Leo Messi a Jerome Boateng en la ida del Camp Nou, saldada por 3-0. Sin embargo, desde aquella fecha, los blaugranas han estado 'malditos' en la competición, con 'noches negras' en Roma y Liverpool, esta última en la única ocasión desde la conquista en el Olympiastadion de Berlín que pudo alcanzar las semifinales.

Además, al contrario que en años anteriores, el parón por el coronavirus ha provocado que el Barça llegue a Lisboa con muchas más presión de la que ya le parece generar la Champions. Tras un año sin títulos, en la capital portuguesa intentará no firmar un año en blanco que no pasa desde la campaña 2007-2008, aunque también tiene el plus de proclamarse por sexta vez campeón de Europa que haría olvidar todos los disgustos.