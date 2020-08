Rio Ferdinand, ex del Manchester United y actual comentarista deportivo, fue muy contundente al hablar de Simeonde tras el partido de Champions contra el Leipzig. "Es un lunático", dijo durante el partido.

"Simeone es un lunático. Puedes centrarte solo en él porque es una telenovela por sí solo. Puedes quedarte ahí mirándolo y él te hablará sobre las emociones del juego con solo mirarlo", explicó en BT Sport.

Tras detacar la intensidad del entrenador colchonero, el exjugador dedicó buenas palabras haceia el entrenador. "Es un gran competidor, un poco como cuando jugaba, pero su equipo refleja su personalidad y eso es señal de que es un entrenador fantástico", añadió.

"La sensación es de amargura, pero sé que dieron todo"



Diego Pablo Simeone confesó una "sensación de amargura" después de despedir la temporada este jueves con la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el RB Leipzig, una competición que "gusta tanto" a los rojiblancos.

"Fueron mejores, tuvieron más intensidad, más velocidad. En el segundo tiempo con la entrada de Joao encontramos algunos ratos mejores. Con el penalti parecía que el partido se encaminaba a un alargue donde nos daba más opciones. Estuvieron más activos, ganaron en faltas, en posesión y dimos lo mejor que teníamos", dijo.

El técnico rojiblanco reconoció en rueda de prensa tras el duelo en el Estadio José Alvalade de Lisboa que el conjunto alemán fue mejor y mereció ese 2-1 final. "No podemos no hablar de lo que se vio. Nos costó tener chispa, tener presión, ganar duelos. Cortaban la jugada enseguida muy bien para que no progresáramos. Logramos meternos en el partido en el minuto 70 y ahí ya no pasaba lo mismo. Vino el segundo gol y ya el tiempo corría en contra", afirmó.

