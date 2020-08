La polémica entrevista a un doctor en TVE: "Si se contagia tanta gente, ¿para qué hace falta una vacuna?"

Este jueves, La Mañana de TVE repasaba la actualidad del coronavirus analizando los datos de contagios y cómo se estaban preparando los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid ante el aumento de casos de cara a una posible segunda oleada. La presentadora Mamen Asensio dio paso a un médico del Hospital de El Escorial, Luis Benito, que desde que comenzó la pandemia ha estado trabajando con pacientes infectados.

La intervención del doctor pronto generó polémica en el plató al negar la alarmante situación por el aumento de los contagios de forma exponencial cada día. De hecho, este jueves la Comunidad de Madrid notificó 654 positivos más en las últimas 24 horas y 540 están hospitalizados, de los cuales 70 en la UCI. La presentadora preguntó al doctor por la preocupación que se está viviendo, a lo que Benito respondió: "Pues no, yo no sé a qué hospitales preguntáis. Es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero la semana pasada en el hospital de El Escorial no había nadie, ayer había tres y tenemos unas 120 camas. Es decir, no me parece un porcentaje de saturación", contestó el médico visiblemente molesto.

La presentadora continuó con la entrevista a pesar de la contestación y quiso saber si había refuerzos de personal sanitario en los centros hospitalarios debido al aumento de positivos. Benito indignado contestó: "¿Cómo van a estar? Pues de vacaciones, como las autoridades, como el Gobierno. Pero es que alarma no hay. Hay situación de alerta, pero no es alarma, porque si fuera una alarma…", aseguró Benito y levantó ampollas entre los colaboradores.

El doctor carga contra la prensa

Pero la cosa no se quedó ahí. El doctor acusó a la prensa de inventarse los datos para manipular a la gente y que haya un confinamiento en otoño. "Estratégicamente les interesa un confinamiento", dice el doctor, sin matizar a quien "le interesa". "Antes, en marzo y abril, cuando había una pandemia, no hablábais de ella", comentó ignorando que la prensa no hablaba de otro tema durante ese periodo, y acto seguido se llevó el reproche de uno de los tertulianos:

"Decir que no hablábamos de la pandemia durante marzo, abril, mayo y junio es llamarnos tontos en la cara cuando era el tema monográfico ¿En qué mundo ha vivido usted?", le respondió un colaborador de La Mañana. "Yo desde dentro de los hospitales con pacientes infectados por Covid-19. ¿Y usted? Detrás de una redacción, seguro", fue la sorprendente respuesta de Benito al colaborador.

La periodista no quiso entrar en el debate y continúo con el programa insistiendo en el personal sanitario. Mamen Asensio preguntó si hay reemplazo para doctores, médicos o enfermeros, y Benito contestó: "Eso no tengo mucha idea del plan que tienen previsto. Es como todo, la previsión que se hace de suspender consultas o quirófanos se hace en base de que no hay sangre en el banco o no hay personal. Lo de los pacientes, pues todavía estamos por verlos porque realmente, verlos, verlos, no los hemos visto no, por lo menos como en primavera", afirmó Benito.

Además, el doctor se cuestionó si era necesaria una vacuna: "Si se está contagiando tanta gente, ¿para qué va a hacer falta tanta vacuna?", comentó ante una presentadora perpleja que intentaba decir los últimos datos del coronavirus: más de una docena de ingresos en la UCI en las últimas horas.