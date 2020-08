Morbidelli: "Zarco es un medio asesino"

El piloto italiano de MotoGP Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) tachó a Johann Zarco de "medio asesino" después del grave accidente de este domingo en el Gran Premio de Austria, el cual se saldó sin lamentar consecuencias a pesar de que el galo frenó "a 300 km/h" sin "amor" por uno mismo ni por los que estaban corriendo.

"Zarco es un medio asesino. Frenar así a 300 km/h significa tener poco amor por ti mismo y por los que están corriendo. Espero que este gran incidente haga pensar a Zarco", dijo en declaraciones a Sky Sports.

Morbidelli chocó con todo contra Zarco después de que el galo le pasara y frenara delate suyo, una actuación "realmente peligrosa". "Fue realmente peligroso para mí, para él, para Rossi y Viñales que estaban al frente mientras estaban haciendo una curva muy lenta y vieron una moto que se les acercaba a la cara a 280 por hora", dijo.

🚨🏍️ Accidente en MotoGP



➡️ Morbidelli y Zarco caen y sus motos salen despedidas. Rossi y Viñales han podido evitarlas



🙏 Tanto Morbidelli como Zarco han podido salir por su propio piepic.twitter.com/czIFfARAtE — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 16, 2020

"Lo siento porque no pude hacer nada, cuando fui a frenar, probablemente Zarco cambió de trayectoria para protegerse. Cuando salió, fui succionado por el rebufo. Pero al final estoy físicamente bien y la semana que viene estaré en el Gran Premio", añadió.

Zarco se defiende

El piloto francés de MotoGP Johann Zarco (Esponsorama Racing) pidió "perdón" a Rossi y Morbidelli por el accidente con el segundo que terminó con las motos despedidas sin conductor, poniendo en riesgo a muchos pilotos durante el Gran Premio de Austria, aunque quiso dejar claro que "no" es "un loco".

"Estoy bien, me puse hielo en la muñeca derecha pero no tengo nada roto. Había miedo tanto por Franco como por mí, no es un lugar normal para chocar", dijo en declaraciones a Sky Sports. "Yo tenía más motor que él, aproveché para pasar la recta y lo adelanté por la izquierda donde había algo de espacio. Luego cuando frené luché por mantener esa línea a la izquierda y él se sorprendió, me tocó y volamos", añadió explicando el accidente.

Zarco explicó que tras el accidente se abrazó con Morbidelli, pero se sorprendió por las declaraciones que hicieron después tanto él como Rossi, criticando la frenada del galo para no ser adelantado y llamándole "asesino". Por ello, Zarco quiso ir a hablar de nuevo con ambos pilotos y dejar aclarado lo sucedido.

"Hablé primero con Franco, luego 10 minutos con Valentino. Les dije a los dos que no soy un loco montando la moto. Fue un encuentro sincero y honesto. Pedí perdón por lo que pasó hoy, lo más importante es que afortunadamente nadie resultó herido", terminó.