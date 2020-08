El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha hablado de todas las claves de la situación que atraviesa el Barcelona tras la eliminación en la Champions por la goleada sufrida ante el Bayern (2-8), lo que ya ha dado lugar a la destitución de Quique Setién, a la marcha de Éric Abidal y a la contratación de Ronald Koeman.

Crisis blaugrana. "Tenemos una crisis deportiva, no es una crisis institucional. No es una crisis de club. Es una evolución, con jugadores que ya han cumplido una etapa. Es solo una crisis deportiva, que debemos arreglar".

Ronald Koeman. "Koeman llevará el proyecto adelante. Será el entrenador. En diciembre comenzamos conversaciones con varios entrenadores, ahora puedo decir que Koeman en ese momento estaba con Holanda y no podía dejarla como técnico".

Éric Abidal. "Abidal ha comunicado que quería dejar el cargo. Es una decisión personal de él. Ha sido un buen colaborador. Es su decisión dejarlo y tenemos que aceptarlo".

La plantilla. "Todos los vestuarios tienen mucho poder. Los vestuarios son la pieza más importante y en lo que el club trabaja para que haya éxitos. Estamos hablando de una generación de jugadores que llevan años ganando títulos. No quiero hablar mal de nadie. Quiero alabar la figura de los jugadores que nos han hecho el mejor club del mundo. Les felicito y ahora es el momento de empezar a despedir con todos los honores a algunos de estos jugadores".

Leo Messi. "He hablado con Koeman y el pilar de nuestro proyecto es Messi. Tiene contrato hasta el 2021, hablo mucho con Leo y más regularmente con su padre. Es el número 1 del mundo. Ninguna duda de que en el nuevo proyecto de Koeman se cuenta con Messi de todas, todas. Messi tiene contrato en el Barça hasta 2021, lo sabe él y lo sabemos todos. Hablo regularmente con Messi y sobre todo con su padre y ellos los saben. Que hay un proyecto, que llegará un nuevo entrenador y que cuenta con él".

Nuevo proyecto. "El Barça nunca está de transición. Los socios nos hemos de ilusionar con el nuevo entrenador, con los jugadores que lleguen y con los que se queden. Y con los que se irán, que les tenemos que dejar ir con honor".

Dimisión. "No hemos querido dimitir. Queríamos hacer la planificación de la próxima temporada. Tampoco hemos querido avanzar las elecciones. Irse habría sido una irresponsabilidad".

Elecciones. "Hacerlas a partir del 15 de marzo hará que podamos hacer una transición institucional tranquila, como debe ser, y que los nuevos directivos a partir del 15 de marzo puedan planificar la temporada que viene".

Adelanto. "Si hubiese habido elecciones ahora, con una junta gestora unos meses y una junta nueva a medio ejercicio habría creado unos problemas de gobierno".

Situación económica. "Tenemos un plan de choque en el aspecto económico. Hemos dejado de ingresar 200 millones. Nuestra responsabilidad es encarar al Barcelona del futuro tras la pandemia. Que la junta siga hasta marzo permitirá una transición muy tranquila y muy institucional".

Ernesto Valverde y Setién. "Tras Anfield hubo un debate en el club. Pero yo pensé que era mejor que continuara Valverde. Consulté con todos, entrenadores, jugadores, ejecutivos... Pero era el momento de dar otra oportunidad a ese equipo. Por eso, no se hará ese 'foc nou' que sí se hará ahora. No me he arrepentido [del despido de Valverde]. Hizo una labor magnífica pero hacía falta un impulso al equipo y al vestuario".

Neymar. "Ir a por Neymar cuando es un jugador cuando el club en el que está no lo quiere vender es imposible. El verano pasado lo intentamos. Es un jugador que con la situación de pandemia su club no lo pone a la venda".

Lautaro Martínez. "Antes de reiniciar la Liga hablamos con el Inter por Lautaro pero paramos las negociaciones hace unas semanas porque volvían las competiciones".

Fichajes de futuro. "El Barça tiene dinero. El problema es la masa salarial. Tenemos unos límites salariales en función de los ingresos. Por lo tanto hay que reducir la masa salarial que tiene el club para poder traer nuevos futbolistas".

Los fichajes realizados. "Si hay alguna inversión que no ha ido bien es evidente. En el caso de Dembélé se ha lesionado mucho. Coutinho tuvo que ser cedido porque no tuvo encaje. A Griezmann no lo pondría en este paquete".

