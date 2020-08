"El acuerdo entre Emiratos e Israel, viola los derechos de los palestinos"

El acuerdo al que llegaron Emiratos Árabes e Israel la pasada semana, y presentado como el gran acuerdo preludio del restablecimiento de las conversaciones para el proceso de Paz, no es mas que una burda puesta en escena de Estados Unidos e Israel, con el contubernio de Emiratos Árabes. Eso es lo que nos ha contado el embajador Palestino en España, Musa A. Odeh :”Este acuerdo fue una sorpresa para nosotros, se hizo sin nosotros y se nos presenta como los beneficiados. Es un golpe bajo, porque en realidad, se trata de una violación de los derechos del pueblo Palestino, una más de las muchas que realiza Israel.”

Dice el diplomático que dicho acuerdo, presentado como la panacea a la inmovilidad actual del proceso de paz, se cae por su propio peso tras reconocer Netanyahu, que no solo no van a devolver los territorios palestinos anexionados ilegalmente, sino que tampoco van a parar sus planes expansionistas. Así las cosas, el Embajador ve detrás de toda esta parafernalia de acuerdo, intereses económicos de Emiratos y de Israel. Por parte de Estados Unidos, el anuncio de Trump lo considera una cortina de humo para desviar la atención de sus problemas internos. Problemas económicos, problemas con una mala gestión de la pandemia, y problemas porque las encuestas no le son del todo favorable.

El acuerdo, no respeta las bases del que se consiguió en Madrid y que defiende la ONU, y buena parte de la comunidad Internacional, que contempla la solución de dos Estados, la devolución de los territorios palestinos anexionados, Jerusalén como capital.

El embajador reconoce, que este acuerdo ha tenido una parte positiva. Todas las facciones palestinas, incluida Hamás, y la Autoridad Nacional, se han unido para presentar un frente común de resistencia contra Israel. Palestina no tiene problemas, prácticamente con ningún estado, mas allá de sus vecinos Israelíes, sus políticas anexionistas que no consiguen controlar ni las resoluciones condenatorias del Consejo de Seguridad de la ONU, y el apoyo de Estados Unidos en esa carrera para aniquilar las aspiraciones palestinas.