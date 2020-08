"La agresividad no es el camino en el PP": subraya Pablo Casado tras el cese de Cayetana Álvarez de Toledo

Después de que el presidente del PP, Pablo Casado, anunciara el cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria del partido y se despidiera con críticas directas al líder y al secretario general, Teodoro García Egea, Casado ha querido poner en valor el trabajo de la diputada. "Gracias por todo, Cayetana", ha subrayado el jefe de los populares en la Junta Directiva Nacional que ha celebrado este jueves.

"Esta será siempre tu casa, y puedes contar conmigo para lo que quieras", añadía Casado en su discurso para contrastar los reproches de la diputada. De esta manera, el líder ha querido zanjar cualquier malestar en la dirección nacional del PP por la forma en que la destituida dijo adiós a la formación.

Asimismo, Casado ha asegurado que el PP no tiene por qué recibir "carnés de moderación" cuando ha sido centrista desde su creación y ha apelado a presentar ante los españoles un partido "preparado, fuerte y unido" en el nuevo curso político. "La agresividad no es el camino en el PP", ha subrayado.

De esta manera, ha ratificado los nuevos cargos en la directiva del partido con la sustitución de Álvarez de Toledo por Cuca Gamarra como portavoz parlamentaria, Ana Pastor como secretaria de Política Social y el nuevo puesto de portavoz nacional para José Luis Martínez Almeida.

El PP no apoyará a Sánchez

Por otro lado, Casado ha advertido que el PP no puede contribuir a la gobernabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque es su alternativa y no "un mero recambio de Podemos" ni una "muleta sustitutoria", y ha añadido que nadie de la dirección aspira a ser ministro de Sánchez "sino a derrotarle en las urnas y gobernar".

Además, ha asegurado que no habrá acuerdos con el gobierno de coalición, donde ha recordado, se encuentra Podemos imputado por la supuesta financiación irregular. "No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los 'batasunos'".

"El PP no tiene vocación de minoría indomable, sino de mayoría imbatible", ha afirmado Casado, quien ha añadido que van a encontrar a su partido en las plazas y "no en la trinchera estrecha", porque los populares "no cultivan ideas para autoconsumo, sino para toda España".

Y ha finalizado lanzando una advertencia a quien quiere "invocar la libertad de uno mismo", en lo que ha parecido una referencia a Álvarez de Toledo, porque la renuncia que implica la política de partido "no es debilidad de carácter, ni sumisión, ni falta de sinceridad, sino nobleza".