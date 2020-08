Cachondeo por las palabras de un joven en la televisión vasca sobre una de las medidas contra el coronavirus

Para atajar los rebrotes de coronavirus, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron clausurar el ocio nocturno, prohibir fumar en la calle cuando no se respete la distancia de seguridad y recomendar la limitación de las reuniones sociales a no más de diez personas. Ante esto, las opiniones de la población son muy dispares, pero también desternillantes.

Sin embargo, en el caso de Euskadi, la Consejería de Sanidad ha prohibido directamente las reuniones de más de diez personas tanto en bares y restaurantes, pero en la vía pública solo lo establece como recomendación. En cualquier caso, la región se encuentra en una situación de emergencia sanitaria que ha obligado a medidas más extensivas para controlar la situación.

La televisión vasca ha querido salir a la calle para preguntar a sus conciudadanos sobre estas nuevas medidas. Una de las respuestas no ha dejado indiferente a nadie por su espontaneidad. Primero preguntan a una señora que responde que le parece "perfecta" la nueva medida adoptada, pero después un joven asegura que "no le importa" porque simplemente "no tiene diez amigos".

El vídeo que apenas tiene ocho segundos ha cosechado ya más de 8.000 retuits y casi 20.000 'me gusta' en apenas un día y ha generado todo tipo de comentarios.