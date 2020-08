"El José Luis Perales de la política": los usuarios de Twitter bromean con el discurso de Pablo Casado

El discurso de Pablo Casado en la Junta Directiva Nacional del PP de este jueves ha provocado la burla y el cachondeo de miles de usuarios de Twitter, que han comparado las palabras del líder popular con el poema del pirata de José de Espronceda e incluso con la canción de José Luis Perales Un velero llamado libertad. Y es que, en un momento determinado, Casado ha hecho toda una perorata de la libertad y la unidad de los españoles: "Nuestra única ancla es España y nuestra única vela es la libertad".

Los comentarios no se han hecho de esperar, y los usuarios de la red social han comenzado a bromear con todo tipo de ocurrencias y comparaciones. "Pablo, que la canción de Perales no era así" o "Ay, por favor… El José Luis Perales de la política", comentaban algunos. Otros han sido más críticos con el presidente del PP y le han acusado de "copiar" a Espronceda: "Copia a José de Espronceda. Pero no se ha dado cuenta de que el poema se llama 'Canción del pirata'. Cómo él y los suyos", criticaba este perfil.

Además, Pablo Casado también ha asegurado que su partido representa a todos los españoles, "voten a quien voten, hablen la lengua que hablen, amen a la persona que amen". Unas palabras que también han sido muy comentadas por la emotividad del contenido, y que se han ganado el cachondeo de los usuarios. "Propongo a Casado para el próximo premio Planeta", decía una, y otro proponía su canonización. "La piel de gallina. Los pelos como escarpias. Cómo llega este hombre al corazón de la gente. Estoy al borde del llanto de la emoción. Propongo su canonización ya".

"Para renunciar a la goyesca lucha a garrotazos, para renunciar a formar parte de ningún bando, porque un país dividido en dos, no es un país entero, sino un país hecho pedazos", continuaba Casado, a lo que otro contestaba: "Discurso veraniego a tope, ayer se fue cogió sus cosas y se puso a navegar".

Un usuario más observador ha dado un paso más y ha analizado el mensaje del popular tachándolo de cursi y ridiculo. "Tres observaciones: -Es cursi. -Desentona el contexto: Un discurso épico con cuatro gatos queda un poco ridículo. -Metáfora arriesgada: un ancla es algo que tiras al mar para que se hunda y que no te deja avanzar".

