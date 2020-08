Omar Montes sorprende con su sincera respuesta en 'Pasapalabra': "No he dormido esta noche"

El cantante y ganador de 'Supervivientes' en 2019, Omar Montes, se ha estrenado en el programa 'Pasapalabra' de Antena 3 presentado por Roberto Leal con una sincera respuesta acerca de su preparación para el juego. En lo que es su primera participación en el programa, Montes dejó algunos momentos estelares que no han dejado indiferente a nadie.

"Estoy un pelín cansado porque no he dormido esta noche. Me he puesto a escucharme audiolibros del diccionario y me he dormido tardísimo. Me he quedado en la ‘Y’”, dijo sincero el cantante despertando las risas del público. "Veo que has hecho los deberes entonces", respondió Roberto Leal. Montes aseguró que iba "a tope", pero que iba a ser "mal cliente". En todo caso, sus sinceras palabras hicieron que el público estallara en carcajadas y dejara momentos en redes sociales muy comentados.

Otro de los momentos más divertidos fue cuando tenía que adivinar una canción a raíz de fragmentos y lo hacía junto al cantante Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla'. Ninguno de los dos acertó, pero de nuevo la respuesta de Montes hizo que el público no pudiera contener la risa.

"¡Cómo no va a ser esta si la he escuchado desde pequeño!". ¡Así se la juega @omarmontesSr! ¿Habrá dado en la diana? #Pasapalabra70 https://t.co/pCFfsssVCO pic.twitter.com/xpnTc5EMxw — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 20, 2020

Incluso se llegó a 'enzarzar' con una usuaria de Twitter que criticó al programa por "no llevar a invitados de calidad". "Esto es como cuando vas al carrefour y los libros wais no son d ningún escritor son d personas normales como yo. No me hace falta ser Antonio banderas pa k te inviten. Esto es un programa de entretenimiento y por lo que veo tú lo estás viendo ósea que te estoy entreteniendo", explica Omar Montes.