'Paper Mario: The Origami King' o el arte de disfrutar de las cosas pequeñas

Jugar a Paper Mario: The Origami King es como reventar las burbujas del plástico de embalar. Una experiencia simple y gratificante a la que nunca se le puede decir que no. El último videojuego protagonizado por el fontanero más famoso de todos los tiempos nos demuestra que se pueden contar grandes historias con simples trozos de papel y origami. Una historia que comienza con la llegada del Rey Olly al siempre en peligro Reino Champiñón para acabar con las figuras de papel e imponer el origami en todo el reino.

Y, como no podía ser de otra manera, su primera víctima es la princesa Peach. Sin embargo, este videojuego tiene poco que ver con el resto de títulos de la franquicia. A pesar de que nuestro objetivo es el mismo, salvar a la princesa y a todo el reino de las garras de un gran villano, no nos encontraremos a los malos malísimos más característicos de la saga. De hecho, a medida que avanza el juego veremos cómo algunos de los rivales más despiadados de Mario pueden incluso llegar a ser grandes aliados. En su lugar, los desarrolladores del juego han apostado por una serie de rivales que nos llevarán a estrujarnos la cabeza para poder acabar con ellos.

Un juego que te hará reír (e incluso soltar alguna lágrima)

La saga Paper Mario destaca por ser diferente al resto de videojuegos de la franquicia, por un estilo único y agradable que invita a pasar horas y horas descubriendo cada uno de los secretos escondidos por el mapa. Y es que el juego está compuesto por un gran número de retos que nos llevarán a enfrentarnos a villanos y a obtener poderes que nos ayudarán a acabar con cada una de las amenazas que se interpongan en nuestro camino. Un sinfín de pruebas y minijuegos que nos incitan a descubrir qué hay más allá.

En esta ocasión, los responsables de Paper Mario dejan de lado la plataforma más pura para centrarse en una historia de mundo abierto que nos ofrece todo tipo de emociones. Desde el humor más infantil y las bromas constantes, con guiños a la vida real, hasta el drama más profundo que han llevado a más de uno a perder alguna que otra lagrimilla. Un juego de exploración en el que, para poder seguir avanzando, tendremos que enfrentarnos a todo tipo de rivales que nos impedirán continuar nuestro camino.

Nueva mecánica de combate: llegan los rompecabezas

Cada vez que nos encontremos uno de estos villanos se desplegará un tablero con una serie de anillos sobre el mismo. Unos anillos que tendremos que mover a nuestro gusto para que nuestros rivales se alineen y podamos acabar con ellos de un solo golpe. Por lo tanto, Mario no tendrá únicamente que saltar sobre sus rivales, sino que deberá pensar bien cada uno de los movimientos para poder con ellos. Un auténtico rompecabezas que acabará con nuestra paciencia en más de una ocasión debido a su complejidad contra algunos villanos.

No obstante, Paper Mario: The Origami King es un juego para disfrutar relajado. Un título en el que tendremos que tirar de ingenio para superar algunas pruebas y de habilidad para salir victorioso de otras. Pero no estaremos solos. En nuestra aventura también nos acompañarán Olivia y un gran número de secundarios que se hacen querer. En definitiva, un videojuego diferente que permite a reinventar la saga Paper Mario y llevarla a un nuevo nivel.