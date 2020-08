El opositor ruso Alexei Navalni llega a Berlín para ser tratado en Alemania

El opositor ruso Alexei Navalni llegó este sábado al aeropuerto de Tegel en Berlín desde Siberia a bordo de un avión con personal médico, aunque según medios alemanes, los planes originales eran que el avión aterrizase en otro aeropuerto de la capital alemana. Su estado por ahora es "estable", según una portavoz.

Navalni está en coma desde el jueves, cuando sufrió un colapso mientras viajaba en avión de la ciudad de Tomsk a Moscú, debido presuntamente a un envenenamiento. El opositor ruso fue ingresado en unidad de cuidados intensivos de un hospital local, donde seguía en coma y con ventilación mecánica.

Una carta a Putin

No obstante, los médicos que le trataron primero hablaban de problemas de metabolismo. Los mismos, negaron en un principio la autorización de que volara a Alemania por considerar que no estaba en condiciones de hacerlo, pero posteriormente cedieron, después de que el activista fuera examinado por médicos alemanes. Su traslado fue iniciativa de la organización 'Cinema for Peace', y será ahora tratado en el hospital universitario La Charité.

La esposa de Navalni, que ha viajado con él, había dirigido también una carta al presidente ruso Vladimir Putin pidiendo que se le permitiera salir del país. Los seguidores del activista creen que fue víctima de un envenenamiento por un té que tomó en el aeropuerto de Omsk.

Navalni es uno de los críticos más destacados de Putin y ha estado varias veces detenido por ello. Muy activo en protestas y otros actos, su caso recuerda al de otros opositores y disidentes rusos envenenados en los últimos años. En 2006, el antiguo agente del servicio secreto Alexander Litvinenko falleció tras haber tomado un té que contenía polonio-210, una toxina radiactiva, durante una reunión en Londres.