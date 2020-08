La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública pide a Isabel Díaz Ayuso evaluar la vuelta a la fase 2

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha pedido a la Comunidad de Madrid "evaluar la necesidad de volver a la fase 2" ante el repunte de casos positivos por coronavirus y ha propuesto realizar "confinamientos selectivos". En un comunicado que ha emitido la Asociación ha reprochado la actitud "irresponsable e incompetente" de la presidenta del Gobierno regional Isabel Díaz Ayuso.

"Con su actuación ante la pandemia la Comunidad de Madrid está poniendo en riesgo la salud de la población, y es la principal responsable de la situación que vive la Comunidad, aumento continuado de casos, ausencia de rastreo, e incremento de enfermos hospitalizados y en UCI", aseguran en el comunicado.

Desde la Asociación existe gran preocupación por la gestión sanitaria de la pandemia en Madrid y aseguran que no ha sido la acertada. "Aún no se ha producido una rectificación y la situación sigue empeorando a pasos cada vez más acelerados", apostillan. También afirman que se necesitan alrededor de unos 2.600 rastreadores, pero que actualmente no llegan a los 600 y acusan a la Comunidad de incumplir sus promesas al respecto. Asimismo, reprochan a Díaz Ayuso que no se ha atendido la oferta gratuita de 100 rastreadores por el Ayuntamiento de Madrid.

"La Atención Primaria sigue en un estado de casi postración, con recursos mínimos que no se han incrementado, sin cubrir el personal que está de vacaciones, con más de una treintena de centros cerrados, con horarios reducidos y problemas para la atención presencial, focalizada en recogidas de PCR y con citaciones en una semana", aseguran en el comunicado.

Proponen confinamientos selectivos

Por ello, han propuesto una serie de medidas, entre ellas la de evaluar la posibilidad de volver a la fase 2 y realizar "confinamientos selectivos" en zonas de "especial incidencia". También consideran necesario reforzar la Atención Primaria incrementando sus efectivos y abriendo todos los centros de salud de la región en horario de mañana y tarde, y apuestan por la apertura de las 1.300 camas hospitalarias "que se han cerrado en los centros públicos" con las vacaciones para poder asumir "un probable aumento de las hospitalizaciones por Covid-19".

Se trataría de reforzar la Sanidad Pública, de preocuparse más por controlar los contagios y menos por los negocios de empresarios amigos ya que la situación es muy complicada y precisa de actuar con celeridad y de manera coordinada si no queremos que empeore", han reclamado, así como aumentar las dotaciones de los laboratorios públicos para la realización de pruebas PCR y establecer un Plan de Asistencia y Control de las residencias de mayores que aumente sus recursos sanitarios.