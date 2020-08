La última barbaridad de Doncic: triple-doble y triple sobre la bocina para empatar la serie ante los Clippers

Si alguno tenía dudas sobre si realmente Luka Doncic es una superestrella de la NBA, es muy probable que este domingo las haya disipado. El jugador balcánico ha cuajado una actuación inolvidable con tan solo 21 años y en su cuarto encuentro de play-offs de su carrera.

🏀😱 @luka7doncic, que llegaba tocado al partido de esta noche, le ha dado la victoria a los Mavericks ante los Clippers con este triple sobre la bocina en la prórrogapic.twitter.com/aBbewwwGQo — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 23, 2020

La mayoría de expertos daban a Los Angeles Clippers como favoritos claros a la serie. Sin embargo, los Dallas Mavericks, guiados por un superlativo Doncic, mantienen la serie igualada (2-2) tras cuatro partidos disputados.

Y eso que no les han podido suceder más desgracias en estos encuentros: en el primer partido Porzingis fue expulsado tras una doble técnica; en el segundo encuentro, los problemas de faltas de Doncic le hicieron perderse casi todo el segundo tiempo; en el tercer encuentro el ex del Real Madrid se lesionó del tobillo y se perdió también casi toda la segunda parte y en este último encuentro, Porzingis no jugó por lesión y Luka llegaba entre algodones.

The NBA community reacts to Luka Doncic’s incredible game winner 🔥



Legendary. pic.twitter.com/U4WcO87bES — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) August 24, 2020

Pues aun así, los Mavericks siguen resistiendo y de qué manera. Ante unos Clippers que siguen sin dejar buenas sensaciones como equipo y que viven de los arreones de Kawhi Leonard y Lou Williams (una vez más decepcionó Paul George), Doncic firmó la actuación más destacada de su carrera: 43 puntos, 17 rebotes y 14 asistencias.

Pero la cosa no acaba ahí, Luka Doncic decidió el partido con un triple sobre la bocina en la prórroga, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar una canasta ganadora sobre la bocina en los play-offs. Además, es el tercer jugador en la historia de la NBA en hacer un +40 + 15 +10 en play-offs tras Oscar Robertson y Charles Barkley.

Si alguien pensaba que esta eliminatoria iba a ser un paseo para Clippers ya se puede ir olvidando de esa idea. Los Mavericks y Doncic se han empeñado en regalar al aficionado una serie maravillosa que perfectamente podría irse a siete partidos. Mínimo se irá a seis.