Antonio Romero. "Han pasado diez o doce días de la gran debacle de la historia moderna del FC Barcelona en Europa y el gran capitán, Leo Messi, todavía no ha hecho ninguna declaración pública".

Joan Tejedor. "En Barcelona estamos tocando a las vacas sagradas. No nos gusta ninguna últimamente. Lo mejor de Neymar ya lo hemos visto. Por el caso que le han hecho a Messi antes, lo de Neymar es de lo poco que me creo de lo que dijo Bartomeu en Barça TV".

Antonio Romero. "Te recuerdo que algo de caso le intentaron hacer cuando el director deportivo hizo el ridículo llamando a los fotógrafos y todos fueron al aeropuerto para ver a una entidad histórica tratando de hacer una misión imposible para fichar a Neymar. Hicieron el ridículo".

Javier Herráez. "Yo quiero ver lo que dice Leo Messi cuando le cuenten que no sigue Luis Suárez".

Joan Tejedor. "Eso seguro que salió de la reunión de Messi con Koeman. Messi no ficha, pero pregunta quién va a venir si se va Suárez. Entiendo que diga que no le parece bien que el nueve sea Memphis Depay".

Antonio Romero: "Entiendo que si eres el mejor en tu profesión, como de momento es Leo Messi, intentes coger a la gente con la que quieres trabajar. Es un privilegio que tiene muy poca gente en el mundo laboral y que Messi tiene porque es el mejor. Lo que no me parece de recibo es que Messi se enfurruñe cuando los que tocamos de oído intuimos que en el Barcelona se hace lo que él quiere hacer. Él ha salido a hablar cuando se ha sentido atacado porque manda mucho. Resulta que cuando se dice que es realidad y está enfadado... también se enfada. ¿En qué quedamos? ¿Manda o no?".

Joan Tejedor. "El problema de Messi no es a quién quitas de su lado, sino a quién pones. Él sugirió que trajeran a Agüero pero estuvo encantado de que le trajeran a Luis Suárez".

Javier Herráez. "No hay que ser muy listo para darse cuenta de que ahí juega el que quiere Messi. A David Villa le hizo la vida imposible. Esa tiranía yo la entiendo. La tiranía de los grandes es normal. Lo que pasa es que si manda Bartomeu, estamos perdidos".

Antonio Romero. "A Cristiano Ronaldo se le echó en cara mucho tiempo que un delantero como Gonzalo Higuaín se fuera del Real Madrid porque él quería jugar con Benzema. Y no quería a Morata. Él hacía lo mismo que Messi pero no se rebotaba cuando le decían que él mandaba en el Real Madrid. Sin embargo, Messi lleva diez días enfurruñado, con una ciudad en vilo y sin salir públicamente. Todos están en vilo porque lo único que hemos sabido en este tiempo es que le ha dicho a Koeman que no se ve en el equipo. Cristiano dijo que se había acabado, trajo la oferta y se fue del Real Madrid. No son casos similares".

Joan Tejedor. "El problema de Leo Messi es que en cinco años no ha venido un jugador que funcione".

Antonio Romero. "Es normal que Koeman diga que Messi tiene que evolucionar con el equipo. No tiene muchos equipos potenciales a los que salir. Quizá el PSG... y se acabó. ¿Va a tener mejores compañeros en el Inter que en el Barcelona?".

