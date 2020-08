La Fiscalía pide al Supremo que anule la semilibertad de los presos del procés

La Fiscalía ha presentado un recurso al Tribunal Supremo contra el tercer grado de los presos independentistas que están en la cárcel de Lledoners por la "sensación de impunidad"

La Fiscalía relata en su recurso que no se puede obviar la "extrema gravedad" del delito cometido ni el bien jurídico atacado, también en términos de repercusión social e institucional, destacando que en última instancia hubo un perjuicio sobre la estructura del Estado Social y Democrático de Derecho y sobre la Constitución, con el objetivo de vulnerar la unidad territorial.

Asumir el delito

En el recurso también se advierte de que "las prematuras clasificaciones en tercer grado producen el menoscabo de los fines esenciales de la pena" y avisa de que reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito, puesto que se puede reconocer lo que se ha hecho pero entender que es una actuación legítima y ajustada a derecho, por lo que no aprecia "la superación de los factores que influyeron en su actuar delictivo y, por tanto, la capacidad para asumir el régimen de semilibertad que implica el tercer grado".

Tratamiento individual

El Fiscal insiste en que la ley exige que antes de disfrutar de situaciones como el tercer grado un interno debe seguir un tratamiento personalizado, algo que se menciona lo que no se tiene noticia. "Y mientras no lo realice y finalice de manera satisfactoria, asumiendo que lo que hizo y por lo que fue condenado es un delito, no cabe la progresión a tercer grado".

Generalitat

Un gobierno autonómico, precisa el fiscal, no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma, no estando el interno condenado por querer transformar la estructura del Estado, fin totalmente legítimo y respetable, sino por querer hacerlo fuera de los cauces legalmente establecidos".

Siete presos

El recurso se presenta contra el paso a tercer grado concedido a los siete condenados: el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn; el expresidente de la ANC y dirigente de JxCat, Jordi Sànchez, y contra el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.