Carvajal: "No es fácil hacer amigos en el Real Madrid"

Dani Carvajal ha mostrado su lado más personal en una entrevista en la revista Esquire. Ha sido preguntado por Zidane, por su etapa en el Bayer Leverkusen, sus aficiones durante su tiempo libre y por cómo ve su futuro futbolístico.

En el plano más personal, cuestionado por si ha hecho muchos amigos en el Real Madrid, ha respondido: "No es fácil. Cuando me fui a Leverkusen, donde la media de edad era de 23 años, fue más sencillo. Todos compartíamos aficiones y no teníamos ni mujer ni hijos. En el Madrid, todos tienen su vida hecha y es un club tan afianzado, en el que todo el mundo lucha tanto, que no hay tiempo para más y se mantiene la vida privada al margen".

El lateral derecho, que cuenta con plena confianza de Zinedine Zidane, ha alabado al francés: "Su mayor virtud es la tranquilidad que nos transmite. No se altera nunca y, vayan las cosas bien o mal, guarda la compostura. Eso es algo que a los jugadores nos da mucha tranquilidad. Además, confía mucho en la plantilla. Nos hace sentir que todos podemos sumar, y eso convierte a su equipo en un equipo ganador. Aprendo de su experiencia a diario".

"Me encantaría ganar muchos títulos. Me gustaría retirarme de blanco. Lo he ganado todo con el club y a nivel de títulos es complicado pedir más pero sí me gustaría ganar una quinta Champions con el Real Madrid", ha dicho en clave de futuro.

Por último, también ha contado una anécdota, en un entrenamiento en el que subió con el primer equipo cuando aún estaba en el Real Madrid Castilla: "Yo era canterano, subí a entrenar y, en un balón dividido, Marcelo me clavó los tacos en el tobillo. Fue una entrada bastante dura. Me dijo: 'De recuerdo".

