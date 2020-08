Lu Martín: "Messi no volverá al Barça, aunque tenga que estar un año sin jugar"

Aquel burofax que puso patas arriba al fútbol a nivel mundial ya es historia. Con la confirmación del deseo de Messi por abandonar el FC Barcelona, la gran incógnita es saber a dónde irá ahora el astro argentino.

Los rumores que más fuerza han cobrado son los relacionados al Manchester City, posiblemente por la presencia de Pep Guardiola, sin embargo, en El Larguero analizaron qué podría ocurrir con el futuro del delantero, y cómo han ido avanzado las operaciones.

Lu Martín, uno de los periodistas deportivos más prestigiosos de RAC1, confirmó anoche que “el City no ha llegado a ningún acuerdo con Messi porque no hay ninguna oferta en firme. Hay una esperanza, pero el único que sabe lo que va a pasar es Messi, sabe que no va a jugar en el Barça y si tiene que estar un año sin jugar, estará”.

“Sé que Messi llamó a Guardiola, porque para el Manchester City representa un jugador de bandera, y esto es para toda la vida”, y recalcaba que la ilusión que hay en Manchester "no os la podéis imaginar".

