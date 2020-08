El mercado de fichajes del FC Barcelona está dando la vuelta al mundo ante los primeros indicios de las salidas de grandes figuras en su vestuario. Una de ellas, la del delantero Luis Suárez, a quien Ronald Koeman ya le ha comunicado que no cuenta con él por vía telefónica. El último en pronunciarse sobre este método ha sido Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis, llegando a hablar de "falta de respeto".

"Personalmente, no me parece correcto", señaló el técnico en una entrevista para ESPN. "Uno, como técnico, debe tener el convencimiento y la frontalidad de hablar cara a cara con el jugador y decirle que no continúa", prosiguió Pellegrini, llegando a poner de ejemplo sus experiencias personales en los banquillos.

"Me ha tocado hacerlo muchas veces y duele, pero hacerlo por teléfono me parece una falta de respeto hacia los técnicos y hacia los jugadores", cerró con contundencia, posicionándose en contra de los medios utilizados con el nuevo entrenador del Barça, con quien se verá las caras esta temporada. En su trayectoria, Manuel Pellegrini tuvo que lidiar con vestuarios de nivel de Champions League como el Villarreal, el Real Madrid o el Manchester City.

En relación a este revuelo generado, el chileno se refirió a la importancia de usar la "autoridad" ante los futbolistas en lugar del "poder". "La autoridad es el convencimiento que consigues con el jugador para poder hacer lo que uno quiere. Se consigue día a día con el diálogo, con el trabajo y con el convencimiento en los momentos negativos", manifestó en su intervención por videollamada. Esta perspectiva explicaría las reacciones expresadas en los últimos días desde el vestuario culé y sus entornos.

