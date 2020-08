La viróloga Margarita Del Val alerta: "O mantenemos medidas más rigurosas o el otoño va a ser espantoso"

Los números de contagios por coronavirus se están multiplicando diariamente y muchos expertos aseguran que ya estamos ante la segunda oleada de coronavirus. Por ello, la investigadora del CSIC Margarita del Val ha alertado de las conductas irresponsables en las relaciones sociales y el exceso de confianza de los españoles en sus interacciones durante el verano. Así, ha advertido en una entrevista en Espejo Público de que como sigamos así, nos pasará factura de cara a otoño en la evolución de la pandemia.

"Hemos tenido un exceso de confianza cuando nos hemos reunido con amigos, conocidos o familiares. No hemos respetado tener la mascarilla puesta todo el tiempo posible y mantener las distancias", ha reprochado la viróloga, que además señala que hemos sido "tan cariñosos como solemos ser los españoles cuando deberíamos haberlo evitado".

La mayoría de brotes se han producido en entornos de ocio y en reuniones sociales y entre familiares, y hasta la imposición de la mascarilla obligatoria en todo momento, muchos pasaban las medidas de seguridad por alto. En relación a estos comportamientos, Margarita del Val ha señalado que deberíamos haber cumplido todas las medidas escrupulosamente y ha lanzado un mensaje de alerta: "Hay que mantener estas medidas de una manera más rigurosa, o el otoño va a ser espantoso".

Por otro lado, ha entrado a valorar la evolución de la vacuna de Oxford que muy pronto podría llegar a España y ha señalado que no podremos contar en mayor medida con ella de cara a este otoño e invierno. "Todavía no se ha probado si funciona, si protege del virus", ha señalado. Y ha asegurado que no va a proteger de la pandemia: "Podría proteger a algunas personas en particular, pero no a nivel poblacional".