El Real Madrid se ha proclamado este martes campeón de la UEFA Youth League por primera vez en su historia después de imponerse al Benfica en una trepidante final (2-3), disputada en Nyon (Suiza), y con protagonismo de Sergio Arribas, autor de dos asistencias, y Luis López, que detuvo un penalti a 20 minutos del final.

El exseleccionador español de fútbol y exentrenador del Real Madrid ha querido repasar con Pacojó en SER Deportivos la actualidad deportiva del club blanco y también, dejar una última pincelada sobre todo lo que rodea a Lionel Messi.

¿Qué sintió el martes viendo ganar a la cantera del Real Madrid?

Se trataba de la máxima competición de juveniles que hay, la Champions de la cantera. El Madrid, que no lo había podido ganar, lo ganó y con merecimiento, haciendo méritos. Me llevé una gran alegría por el Madrid y por Raúl, que se lo merece y le tenemos mucho aprecio.

¿Encuentra semejanzas entre esta cantera y la que usted sacó en su día?

La sustancia es la misma. Es un apoyo del club y una de las patas principales del banco para que el club se siga suministrando de jugadores, pero no es la misma. Los tiempos van cambiando. Antes eran más locales, provinciales y españoles. Y ahora casi ya todo el mundo son jugadores de fuera, de otros países. Van cambiando las cosas, pero siempre con la misma sustancia, nutrir de jugadores al primer equipo.

¿Habrá algo parecido a la ‘Quinta del Buitre’?

Cuando vino la ‘Quinta’, me tuve que ir y sustituí aquella ‘Quinta’ que fue campeona de Europa del 66. Ahora me da la impresión que el Madrid no solo es que vaya a potenciar la cantera, sino que se va a nutrir de ella en los próximos años por las dificultares que pueden venir.

La cantera regenera y aunque estemos pendientes de los grandes nombres, es la esencia.

En las situaciones difíciles, lo más normal es tirar de la cantera. Para ello hay que cuidarla y mimarla. Esos últimos pasos de la cantera al primer equipo son de los pasos mas difíciles.

¿Raúl será un entrenador especial?

Tiene cualidades, es un hombre preparado. Tiene ese temperamento para dirigir un equipo. Le veremos como entrenador del primer equipo si todo va normal.

¿Cómo es como entrenador?

Yo lo conocí como jugador y era de máxima exigencia. No se quedaba con lo que había hecho, sino que iba por delante. El club nos pedía ganar y ganar. Y eso lo lleva el en la sangre.

Quizá Raúl no tenga que tener prisa en ser entrenador del primer equipo.

Esto tienes una idea de lo que vas a hacer y luego todo se cambia y se vuelca. Yo pensaba que iba a ser toda mi vida un entrenador formativo y luego mira dónde acabé. La vida, en contra de tu voluntad, te lleva por otros caminos

¿Qué consejos le puedes dar?

Tiene que ser como es. Aprender de todo el mundo, de todas las escuelas y personas que se crucen en su camino. No hay que imitar a nadie, sino ser tú mismo.

Siendo buenos, hay gente que no cabe. Ser canterano del Real Madrid es duro también.

Tengo la convicción de que aquellos que se lo merecen terminan llegando al primer equipo por un camino u por otro. Aquel que es bueno no se le pone zancadillas.

¿Cuál es el canterano que más le ha ilusionado?

Cuando llegué me emocionaban con todos. Pensaba que muchos de ellos iban a llegar. Y luego ves que muchos se van quedando en el camino, porque la realidad luego es otra. Es muy difícil llegar al primer equipo del Madrid y a otros también. Hay que prepararse bien en la vida para ello.

¿Este tiempo nos está llevando a potenciar las canteras?

No tengo ninguna duda. Soy de la cantera a muerte. Hay que creer en la cantera. No hay que tenerla, sino creer en ella. Lo principal es que el club en sí crea en la cantera.

Hay mucho fútbol del pasado en esta cuarentena, ¿qué vio?

Vi casi todos los partidos que no me dio tiempo de ver en su momento. Ahora los he sentido con gusto después de 8 o 10 años de haberse jugado. Y luego la fortuna de cuando empezó el fútbol en Alemania.

¿Con qué partido disfrutó mas?

Ahora mismo no sé si decirte si contra Alemania. Ese gol de Puyol. Ese arranque de Pedro que podría haber sentenciado. O esas paradas de Iker Casillas. Todo esto lo metes en un cóctel y te sale un buen equipo

En sus sueños, ¿sueña en los banquillos?

Sigo con los mismos sueños de antes, siempre es bonito pensar en un deporte y una profesión, en el fútbol, como la he sentido.

¿Cómo ve el terremoto Messi?

Como estamos hablando de la cantera, Messi es un chico de la cantera que ha estado tantos años en el Barcelona que ha cumplido sus sueños y ha sido un extraordinario jugador. No quiero hacer ningún comentario sobre este asunto, porque solo estamos hablando sobre elucubraciones, cosas que todavía no tienen contenido. Habrá que esperar a ver cómo se resuelve esto que para el Barcelona y el jugador es tan importante.

