Los carteles de unos aseos desatan la indignación de las redes sociales por su contenido sexista

Cada vez son más los restaurantes y bares que buscan innovar y sorprender a sus clientes tanto con la degustación de los menús como con la presentación de los platos y la decoración del local. En concreto, los aseos son una parte que dice mucho del establecimiento, pues se busca el ingenio de los carteles de los baños y escapar de los tipos rótulos de 'Hombre', 'Mujer' o 'Mixtos. Pero a veces la creatividad se pierde y lo que quedan son titulares sexistas.

Esto es lo que le ha pasado a un local que quiso ser imaginativo y acabó siendo machista. En la imagen se ven dos puertas, una azul para hombres y otra color rosa para las mujeres. Pero pasando por alto el estereotipo de los colores asignados por género, lo que indigna a las redes sociales es el mensaje que aparece en cada puerta: "haz una caca épica" pone en el de los chicos y "sonríe, estás perdiendo peso" en el de las chicas.

He visto muchas puertas de baños que eran terribles pero esta es la peor de todas pic.twitter.com/AjaaWLtfJW — Èlia ☀️🦊⚔️ (@HeliadValkyrie) August 26, 2020

Sin duda, unos rótulos bastante desafortunados y que una usuaria de Twitter no pasó desapercibidos. El mensaje que escribió en la red social se volvió rápidamente viral y ya acumula más de 92.000 'me gusta' y 13 mil 'retweets', pero no se queda ahí la cosa, porque otros usuarios compartieron como respuesta otros ejemplos de rótulos machistas en baños públicos.

yo el otro día me encontré cn esta, es ridículo🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/VHElT29ro0 — Lucia🇹🇷 (@luciiiiiiaa_) August 26, 2020

yo me tope con estas en un restaurant al que fui hace mucho... pic.twitter.com/EvayuazOWc — abby🪐(waiting ⊃∪∩⪽) (@shawnxtimmy) August 26, 2020

Afortunadamente, hay establecimientos más creativos que no caen en tópicos sexistas a la hora de diseñar los carteles de los aseos y algunos perfiles de Twitter también han querido compartirlos.