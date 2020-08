Gerard Moreno es el sustituto de Oyarzabal, baja por positivo en coronavirus

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha dado positivo por Covid-19 en las pruebas PCR realizadas este sábado por el club vasco y se cae de la convocatoria de la selección española para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones, donde entra Gerard Moreno como sustituto.

"Quiero comunicar que he resultado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa unos días y no podré acudir con la Selección. Un día menos para volver a trabajar con los compañeros. Eskerrik asko!", señaló Oyarzabal en sus redes sociales.

El delantero fue el único integrante de la Real Sociedad que dio positivo en la última ronda de pruebas efectuada por el club a jugadores de la primera plantilla, técnicos y empleados. Poco después de su anunció, la selección española informó de que Luis Enrique Martínez llama como sustituto a Gerard Moreno.

España, que no juega un partido oficial desde noviembre, visitará a Alemania en Stuttgart el próximo jueves 3 de septiembre y recibirá a Ucrania en el Estadio Alfredo Di Stéfano el domingo 6, partidos correspondientes a las dos primeras jornadas de la nueva edición de la Liga de Naciones.

