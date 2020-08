Las residencias en Galicia registran 190 casos, tras sumar 38 entre usuarios y 4 entre trabajadores

Las residencias gallegas registran un total de 190 casos, tras sumar 38 entre usuarios y cuatro entre trabajadores, de acuerdo con los datos de las consellerías de Sanidade y Política Social. En concreto, el número de mayores afectados asciende a 139 este domingo, 38 más que en la jornada del sábado; mientras que el de trabajadores que tienen la enfermedad se sitúa en 51, de los que 49 son de centros geriátricos –cuatro más que ayer– y dos de centros de atención a personas con discapacidad.

Así, en la actualización de este domingo, hecha con datos de última hora de la noche del sábado, figuran cinco nuevos positivos entre los usuarios de la residencia de O Incio, de modo que constan 90 afectados en la actualidad. Son cuatro más que ayer, y no cinco, por el fallecimiento de una mujer que procedía de este centro y estaba ingresada en el Hospital Lucus Augusti.

En cuanto al personal, ha dado positivo otro trabajador, de forma que son 27 los contagiados en esta residencia, que ha sido intervenida por la Xunta. No obstante, la mayor subida se ha producido en la residencia DomusVi de Outeiro de Rei (Lugo), en donde han dado positivo en las últimas horas 18 usuarios --ayer no constaba ninguno-- y tres trabajadores, lo que hace que el total de positivos entre el personal se eleve a cinco.

También se registra una subida acusada en la residencia Orpea de Culleredo (A Coruña), en donde 16 mayores han dado positivo en las últimas horas y el total de afectados entre los usuarios pasa de 13 a 29. En este centro sigue habiendo cinco empleados contagiados. A estos usuarios contagiados se suman los dos que figuran en el centro geriátrico DomusVi de Lalín (Pontevedra), con lo que el número total de mayores positivos por COVID-19 en residencias se sitúa en 139.

En el caso del personal, también hay cuatro casos en Lalín y uno en cada uno de los siguientes centros: residencia DomusVi de Monforte (Lugo); residencia de Paradela (Lugo); residencia de San Bartolomeu, en Xove (Lugo); residencia DomusVi de Barra de Miño, en Coles (Ourense); residencia Volta do Castro, en Santiago; residencia Os Tercios, en Touro (A Coruña); residencia Nosa Señora do Socorro, en Arnoia (Ourense); y residencia de Vilar de Barrio (Ourense). Por último, hay dos positivos en centros de atención a la discapacidad, uno en la residencia de As Flores, en Ourense, y otro en la de A Braña, en A Estrada (Pontevedra).