Pedro Sánchez llama al entendimiento: "Somos un país admirable en capacidad para llegar a acuerdos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este lunes en un acto con el que el Ejecutivo quiere marcar el punto de partida del nuevo ciclo político, una reunión en la Casa de América de Madrid con representantes del empresariado, a los que Sánchez traslada su estrategia para la recuperación bajo el lema España puede. El presidente ha anunciado que el Gobierno prepara un plan que llevarán a las instituciones comunitarias que, según sus estimaciones, "impulsará el crecimiento económico en el largo plazo en nuestro país en un 2% del Producto Interior Bruto".

"Arrimar el hombro"

Sánchez ha subrayado que, en un momento como el actual "nadie tiene derecho a no arrimar el hombro porque tenga una ideología contraria al Gobierno de turno, una identidad distinta o unos intereses opuestos". "Solo de la unión de todos" saldrá "una verdadera oportunidad de vencer al virus", con "esa estatura necesaria para abordar lo que tenemos por delante", ha dicho Sánchez. Y ha subrayado también que "ningún traspiés va a impedirnos levantarnos" y "tras cada revés" habrá que "avanzar de nuevo".

El presidente del Gobierno ha pedido unidad a los partidos políticos para que "no haya una España contra otra" y les ha advertido de que "es tiempo de acuerdos", porque "no hay soluciones sin diálogo". "Lo tenemos todo para salir adelante; si España quiere, España puede, pero tenemos que querer muchos", ha dicho este lunes Sánchez, quien ha advertido de que "cuanto mayor sea la base parlamentaria" para alcanzar acuerdos, "más rápida será la recuperación".

En su conferencia España puede, ante los responsables de las principales empresas cotizadas y representantes del mundo social y cultural, el jefe del Ejecutivo no ha hecho una referencia explícita a la negociación presupuestaria que se avecina, pero sí ha insistido en numerosas ocasiones en esa necesidad de llegar a consensos. Ha asegurado que el Gobierno de coalición "no aspira a la unanimidad", porque "de sobra" sabe que hay quienes se "autoexcluyen ante cualquier propuesta" o que "responderán negativamente antes de conocer la pregunta.

"No puede haber media España dando la espalda a la otra media"

También ha asegurado que el Ejecutivo de PSOE y Podemos "no pide" a los demás "renunciar a convicciones", pero sí "acompasarlas al momento excepcional e inédito que nos ha tocado vivir". "El desafío tan ingente nos ha de convocar a todos" y no puede haber "media España dando la espalda a la otra o contra la otra", ha advertido el presidente del Gobierno, quien ha reconocido también que le choca escuchar hablar de comunidades autónomas del PP o del PSOE, porque "son de los ciudadanos, y no de los partidos que las gobiernan circunstancialmente".

"No hay virus de derechas ni virus de izquierdas", ha insistido Sánchez, quien ha recalcado que todas las administraciones e instituciones deben trabajar "para todos", y ha prometido que así lo seguirá haciendo el Gobierno de coalición, "pensando en todos los españoles".