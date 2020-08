"No es un mero reparto de cremas": el lapsus de Almeida en su primer día como portavoz nacional del PP

José Luis Martínez-Almeida se ha estrenado este lunes como portavoz nacional del Partido Popular. Tras las destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso, el partido liderado por Pablo Casado llevó a cabo una remodelación del partido que llevaba a Cuca Gamarra a cubrir la baja de Álvarez de Toledo, a Ana Pastor la vicesecretaria general de Política Social y a Martínez Almeida a convertirse en portavoz nacional del partido.

Varias semanas más tarde, el también alcalde de Madrid se ha estrenado como portavoz nacional en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Comité de Dirección del partido. Una comparecencia frente a los medios de comunicación en la que ha protagonizado un lapsus que ha quedado como la gran anécdota de su primer día en el puesto. Después de instar al Gobierno a llamar la atención a Torra, quien ha pedido este lunes a los partidos independentistas que no presenten otro candidato en el Parlament, el popular ha dejado para la posteridad una frase que se ha viralizado en cuestión de minutos.

"Esto no es un simple reparto de cremas"

A la hora de hablar sobre la renovación de los órganos constitucionales, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el popular ha explicado que hay una serie de requisitos que el Gobierno debe cumplir para contar con el apoyo del partido. Una serie de requisitos, "que se han puesto encima de la mesa por parte del PP y Pablo Casado", que han sido creados para demostrar que España "no es un cabildeo".

A continuación, y para seguir justificando la necesidad de un cambio de rumbo, Martínez-Almeida ha explicado que mientras el Gobierno no asuma que esto es un mero reparto de cromos no pueden entender que se den las condiciones adecuadas y necesarias. Sin embargo, en vez de decir cromos ha dicho cremas. Algo que ha intentado corregir de inmediato, aunque no ha podido esconder la sonrisa después de darse cuenta del lapsus que ha cometido.