Mapa de contagios: preocupa la transmisión comunitaria del virus en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana

España supera ya la barrera de los 200 contagios por 100.000 habitantes –según los datos facilitados por Sanidad este lunes–, una cifra muy superior en comparación con los países del resto de Europa. En plena segunda ola, con parte de la actividad económica cerrada (todo lo que tiene que ver con el ocio nocturno), encontramos que en la Comunidad de Madrid hay cientos de miles de personas a las que se les está pidiendo expresamente que no salgan de casa pero al mismo tiempo hay algunas administraciones no actualicen las cifras, que son vitales para saber dónde estamos y cómo evoluciona la situación. El Ministerio de Sanidad considera que, aunque la situación epidemiológica en España "no es buena", "no es catastrófica" y los sistemas sanitarios, si bien algunos están sometidos a más estrés, están funcionando "correctamente". "Pero seguimos teniendo incremento de transmisión, y eso no nos puede dejar dormir tranquilos, al menos a nosotros", ha zanjado Fernando Simón, quien ha insistido en que la situación actual no tienen nada que ver con la de marzo y abril.

Asimismo, otro de los aspectos preocupantes es que sigue produciéndose un tapón inexplicable en la capacidad de hacer PCRs en determinados hospitales. El hospital en el que más problemas se han dado hasta ahora con las PCR, el clínico de Madrid, del que dependen 400.000 personas. De hecho, el Clínico ha comprado el material "reactivo" que es imprescindible para hacer 6.000 las pruebas del coronavirus. Por su parte, en Baleares sobresale la dramática situación que se está viviendo en una residencia de ancianos de Sant Joan, en Mallorca, donde hay 56 ancianos contagiados de los 70 usuarios del centro. Dos han muerto ya, seis están ingresados en el hospital y la tasa de contiagios entre los trabajadores es altísima. De esta manera, se centra la preocupación por la transmisión comunitaria del virus en tres territorios: Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Comunidad de Madrid

La cifra de fallecidos y de contagios en Madrid ha bajado respecto al viernes, al pasar de 17 muertos a 14 y de 936 positivos en 24 horas a 459, prácticamente la mitad, pero los pacientes hospitalizados han aumentado hasta 1.832, lo cual ha elevado dos puntos la presión asistencial, que ha pasado del 14 al 16 por ciento frente al 6 por ciento de media en todo el territorio nacional.

Fernando Simón ha señalado que en Madrid "está sufriendo un estrés muy importante", aunque el epidemiólogo confía en que se pueda suavizar "en los próximos días" con las medidas que se están aplicando; pero para eso, "se tienen que aplicar bien, de forma contundente", tanto por parte de las administraciones como de la población.

Andalucía

Mientras que esta "segunda oleada" del coronavirus ha dejado en Andalucía varias jornadas con récords de contagios, 60 fallecidos y un incremento de 60 a 448 ingresados, aunque ello no ha llevado al colapso hospitalario. La situación varía mucho entre provincias, de manera que Málaga es la que más positivos contabiliza, seguida de Almería, mientras que Huelva se mantiene con la incidencia muy baja.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat ha confinado el municipio de Benigànim durante 14 días por el incremento de casos en la última semana, por lo que se suspende la actividad educativa presencial y se cierran centros de tercera edad, gimnasios y restauración, el primero que decreta desde el fin del estado de alarma. Unas medidas excepcionales que responden a un incremento exponencial de la incidencia de la enfermedad, que ha pasado de ser de 34,24 por cada 100.000 habitantes en la semana que finalizó el 16 de agosto, a una incidencia de 994,46 en los últimos siete días, en los que se ha producido la pérdida de trazabilidad de los casos.

Baleares

La Conselleria balear de Salut ha detectado un brote con 77 afectados –56 usuarios y 21 trabajadores– en la residencia Sèniors Sant Joan, en Mallorca, donde este fin de semana han muerto dos ancianos y otros seis han sido ingresados en el Hospital de Manacor. Según ha informado la Conselleria este lunes en un comunicado, el pasado jueves 27 de agosto se detectó un trabajador positivo en esta residencia y al día siguiente también se localizó el caso de un residente positivo.

El IbSalut inició el sábado un cribado con pruebas PCR entre todos los profesionales y usuarios de la residencia (70 trabajadores y 112 residentes). El resultado del cribado fue de 56 usuarios y 21 profesionales positivos en total, incluyendo los casos iniciales. Con estos nuevos casos, la cifra de casos activos en residencias de la tercera edad aumenta en Baleares a 88 usuarios activos: además de los 54 activos en Sèniors Sant Joan, hay 22 residentes con contagio activo en Verge de l'Esperança, uno en Oasis, uno en Cala Estància, siete en Sèniors Montuïri, uno en Sèniors Can Picafort, uno en Domusvi Capdepera y uno en Sa Serra.

Cataluña

El riesgo de rebrote de coronavirus (EPG) ha bajado en las últimas 24 horas un punto en Cataluña y se ha situado en 199,5, mientras se han notificado 1.147 nuevos positivos, ocho fallecidos y sigue creciendo el número de pacientes hospitalizados hasta los 669 (34 más que ayer), de los que 137 (uno más) están en la UCI.

El riesgo de rebrote de covid en Cataluña, que mide el índice de crecimiento potencial del virus, se ha situado hoy en 199,56, cuando ayer era 200,87, 40 puntos más que el pasado 7 de agosto y un riesgo similar al que se registraba el 28 de julio.

Canarias

Las islas de Gran Canaria y de Lanzarote son actualmente las 'zonas calientes' del coronavirus en Canarias al registrar 143,32 y 103,7 casos por 100.000 habitantes en la última semana, según ha informado la Consejería de Sanidad.

Ambas islas superan los 100 casos por 100.000 personas que el Gobierno de Canarias ha puesto como indicador para la suspensión de eventos de más de 10 personas durante las próximas dos semanas, conforme a la actualización de la normativa aprobada este jueves en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno y que entró en vigor con la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) este sábado.

Aragón

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado 197 nuevos casos de coronavirus en la comunidad autónoma, registrados este domingo y procedentes de los resultados de 1.895 pruebas PCR. Asimismo, se han dado 645 altas epidemiológicas.

El Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico ha detallado que de los 197 nuevos contagios, 154 corresponden a la provincia de Zaragoza, 21 a la de Huesca y nueve a la de Teruel, mientras que hay tres en los que no tienen provincia de referencia. Del total, el 61 por ciento son asintomáticos y la tasa de positividad es del 10,39 por ciento.

Castilla y León

Castilla y León contabiliza un total de 35.666 positivos por coronavirus, 357 más que en los datos de este domingo, de ellos 59 han sido diagnosticados en la jornada anterior, según datos ofrecidos este lunes por la Consejería de Sanidad. El brote en la residencia de mayores de Candeleda acumula seis fallecimientos, los cuatro últimos este fin de semana –de ellos dos el domingo y dos el sábado–, según ha informado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila.

Los Servicios Epidemiológicos de la Junta de Castilla y León en Ávila han registrado 109 casos positivos confirmados de COVID-19 en el brote declarado en la zona básica de salud de Candeleda, de los que 15 están hospitalizados. Por otra parte, en el brote de la zona básica de Arévalo se ha registrado nueve nuevos positivos, con lo cual ascienden a 40 los casos.