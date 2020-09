"Ayer Pablo le robó la mascarilla a mi hijo": el hilarante vídeo que muestra la realidad de la vuelta al cole

Después de varios meses acudiendo a clases desde una tableta o un ordenador, los niños y niñas de las distintas comunidades autónomas irán incorporándose durante las próximas semanas a sus respectivos centros educativos. Los primeros serán los alumnos de entre 0 y 3 años de la Comunidad de Madrid y Navarra, quienes comenzarán a ir a clase a partir del próximo viernes, 4 de septiembre, entre un gran número de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que garanticen la vuelta a las aulas de forma segura.

Entre ellas podemos encontrar algunas como la necesidad de establecer una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre alumnos y alumnas. También el uso de mascarilla obligatorio a partir de los 6 años y una higiene de manos meticulosa y constante que deberá repetirse al menos 5 veces al día. Todo ello para evitar transmisiones descontroladas del virus que podrían provocar el cierre del centro educativo.

"Ayer Pablo le robó la mascarilla a mi hijo": la nueva normalidad en las aulas

Mientras la gran mayoría de padres y madres prepara a sus hijos e hijas para la vuelta al cole, la cómica Omayra Cazorla ha ido un paso más allá. Hace apenas unos días, la artista canaria compartía un vídeo en su cuenta de Instagram mediante el que mostraba cómo será la auténtica realidad de los colegios cuando hayan comenzado las clases. Y es que, mientras los padres y madres piensan cómo será el primer día de sus hijos e hijas en el colegio, Omayra Cazorla nos muestra cómo será la nueva normalidad en las aulas.

Una nueva normalidad en la que los distintos padres y madres compartirán todo tipo de anécdotas con los profesores y profesoras en las que la mascarilla será una de las grandes protagonistas. Desde la madre de Carla, que buscará un cambio de sitio para el niño que para de jugar con la gomilla de la mascarilla de su hija, hasta la de Carlos, que se pondrá en contacto con la profesora para explicarle que Pablo le ha robado la mascarilla a su hijo: "Por favor, hablen con su familia".

"Yo creo que es una gripe sencilla"

En esta nueva normalidad, la cómica contempla la posibilidad de que los padres y madres se unan a través del grupo de WhatsApp de clase para establecer mascarillas iguales para todos con el fin de que no exista de discriminación. También que algún niño falte al colegio porque se ha hecho algún rasponazo en la cara con la mascarilla o que una niña acuda enferma al mismo ante la imposibilidad de quedarse en casa: "Si tú ves que va a peor la metes en el baño, en un cuarto o lo que quieras porque no tengo con quién dejarla, soy madre soltera. Me la metes para allí que me tengo que ir a trabajar".

En definitiva, todo tipo de escenarios en los que la mascarilla y las medidas de seguridad para hacer frente a la COVID-19 se convierten en las grandes protagonistas. Tras la publicación de este vídeo, que ya cuenta con más de 77.000 visitas en Instagram, los usuarios de la plataforma han aplaudido el trabajo de la cómica canaria y han reconocido que lo que han visto en el mismo acabará llegando a las aulas.