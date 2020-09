Salida de Messi del Barcelona | Última hora en directo: reunión inminente entre su padre y Bartomeu

Jorge Messi, padre y agente de Lionel Messi, ha viajado este martes desde su Rosario natal hacia Barcelona para reunirse con Josep Maria Bartomeu y destrabar la salida del delantero del club catalán. El representante ha asegurado este miércoles a su llegada a la Ciudad Condal que está "difícil" que su hijo permanezca en el FC Barcelona, si bien ha negado que hayan hablado con Pep Guardiola, técnico de un Manchester City con quien no han contactado tampoco. "No sé, no sé nada. Lo veo difícil para quedarse", reconoció el padre del '10', actual capitán del equipo blaugrana, que envió hace días un burofax al club pidiendo su salida libre. No obstante, nadie del entorno del jugador había hablado hasta ahora.

ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA SALIDA DE MESSI Ismael Figueroa https://twitter.com/carrusel/status/1301133201268670464 02/09/2020 14:23 Ismael Figueroa Messi, protagonista en la publicidad de la nueva camiseta del Barça A pesar de su deseo de marcharse del Barcelona, Leo Messi es el principal protagonista en la publicidad de la nueva camiseta que el club ha puesto a la venta este miércoles en la versión para los aficionados. En la imagen promocional, Messi aparece en primer plano, secundado por Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, y con Gerard Piqué, Ter Stegen y Frenkie de Jong al fondo. 02/09/2020 14:01 Ismael Figueroa Tres de cada cinco camisetas que vende el Barça son de Messi No hay referentes para saber qué impacto tendría la eventual salida del mejor jugador del mundo en la marca Barça. Nunca alguien de su talla ha estado ligado tantos años en un mismo club, pero hay recetas para frenar las consecuencias de su eventual salida. Sobre todo, convencer a los patrocinadores que el nuevo proyecto seguirá siendo ganador. Una información de Jordi Martí. 02/09/2020 13:04 Ismael Figueroa Las primeras palabras de Jorge Messi en Barcelona El padre y agente de Leo Messi, Jorge Messi, ha asegurado este miércoles a su llegada a Barcelona que está "difícil" que su hijo permanezca en el FC Barcelona, si bien ha negado que hayan hablado con Pep Guardiola, técnico de un Manchester City con quien no han contactado tampoco. 02/09/2020 12:49 Ismael Figueroa El Barça presenta su camiseta con Messi en la foto. El FC Barcelona presenta en las redes sociales la primera camiseta para la temporada 2020-21, con Leo Messi en el centro de la imagen. https://twitter.com/FCBarcelona/status/1301066379479613441 02/09/2020 12:25 Ismael Figueroa Jorge Messi aterrizó en el aeropuerto de El Prat a primera hora de la mañana y está previsto que durante el día de hoy se reúna con el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en busca de un acuerdo para resolver el contrato del astro argentino. 02/09/2020 12:23 Ismael Figueroa El padre de Messi llega a Barcelona. Jorge Messi, padre y representante del delantero del Barcelona, Lionel Messi, ya se encuentra en la capital catalana para negociar el futuro del jugador, que la semana pasada comunicó al club su intención de no volver a vestir la camiseta azulgrana. 02/09/2020 12:22

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Descárgate nuestra App (iOS y Android) o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito.