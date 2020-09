Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró este miércoles que le "gustaría" que Lionel Messi siguiera en el Barcelona, aunque agregó que el jugador argentino "se ha ganado el respeto de decidir su futuro".

Ramos prefiere un Clásico contra Messi que sin la presencia del astro argentino. El capitán madridista sorprendió desde Stuttgart en su rueda de prensa con la selección española antes de medirse a Alemania, mostrando su preferencia sobre el futuro de Leo.

"Messi se ha ganado el respeto de decidir su futuro. No sé si lo está haciendo de la mejor manera para el fútbol español, para el Barcelona y para nosotros que nos gusta ganar a los mejores. Nos gustaría que siguiera aquí", aseguró.

Para Ramos el adiós de Messi sería un golpe duro para LaLiga al rebajarse el espectáculo. "Leo hace mejor la liga española y a su equipo, hace más bonitos los clásicos. Te gusta ganar estando los mejores y él es de los mejores del mundo. Se ha ganado él solo decidir su futuro, sin especulaciones ninguna y ya veremos lo que pasa. Para nosotros no es una noticia preocupante", sentenció.

Renovación en blanco

El Real Madrid y Sergio Ramos siguen dejando pasar el tiempo sin cerrar una renovación. El club blanco tiene hasta enero para firmarla, antes de que su capitán pueda escuchar ofertas si decide irse tras la conclusión de su contrato en vigor.

"Es un tema que no hemos tocado", confesó Ramos en su comparecencia con la selección española en Stuttgart. "Es algo que no nos genera ninguna intranquilidad, ni al club ni a mí a nivel personal", añadió.

Ramos se mostró tranquilo con la situación y confiado en poder seguir defendiendo varias temporadas el escudo del Real Madrid a sus 34 años. "El tema del futuro no me preocupa, llevo muchos años en el Real Madrid y nunca me había planteado la salida del equipo donde he querido estar. Si tenemos que llegar a un acuerdo no habrá ningún tipo de problema, ahora me centro en jugar y en hacer una buena temporada con mi club y con la selección", aseguró.

