Gareth Bale: "He intentado salir del Real Madrid, pero el club pone las cosas muy difíciles"

Gareth Bale ha hablado de su futuro en una entrevista concedida a Sky Sports desde la concentración de la Selección de Gales. El futbolista asegura que si no ha salido del Real Madrid es porque el club se lo ha impedido y no descarta la posibilidad de marcharse este mismo verano: "No lo sé, estoy en manos del club, pero ponen las cosas muy difíciles para ser sinceros".

El galés ha explicado cómo el Madrid no facilitó su salida en el pasado mercado estival: "Yo intenté marcharme el año pasado y el club lo bloqueó todo hasta el último segundo. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es el club el que lo controla todo. Qué puedo hacer, tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede".

A sus 31 años, Bale incide en la "buena forma" que mantiene. Además, el extremo asevera que tiene "mucho que dar" todavía. Su objetivo es tener minutos lejos de la capital de España y uno de sus destinos fetiche es Inglaterra: "Si se da la opción de volver a la Premier es algo que miraré seguro. Estamos en periodo de fichajes y el tiempo lo dirá. Es una decisión que está en manos del club".

En estos momentos se encuentra con su Selección, un entorno en el que se mueve como pez en el agua: "Cuando vengo aquí me siento muy feliz, muy cómodo, me siento bien recibido. Lo que se diga en Madrid no me afecta, sinceramente, tengo experiencia en lidiar con eso".

