Entre el miedo al contagio y la pena por no abrazar a los amigos: así afrontan los alumnos el regreso al cole

Julia tiene 11 años y cero ganas de volver al colegio. "Este año no me va a gustar. Sin poder acercarme o abrazar a mis amigas. Con exámenes, deberes, mascarilla para hacer deporte", cuenta. En algunos centros han decidido no dar Educación Física, Psicomotricidad e incluso Música en Infantil para evitar el contacto con los materiales. "Llevar mascarilla me parece horrible, hace calor, me agobio, me duele la cabeza, a veces me mareo", lamenta. Si pudiera elegir, preferiría quedarse en casa con las clases por ordenador. Lo mismo le pasa a Jaime que este año pasa a 5º de Primaria en Madrid. Comienza las clases el 16 de septiembre.

"De cero a 10 tengo cero ganas de ir al cole este año. La razón es que no hay seguridad por el coronavirus y menos en Madrid", explica, aunque entiende perfectamente la necesidad de las nuevas medidas en las aulas. "La mascarilla es lo que vamos a necesitar ahora para salvarnos del virus. La voy a llevar sin ningún problema. Sé que ayuda a no contagiarnos. Ver a los amigos y jugar en el patio es lo que más me apetece de volver al cole.

Jaime (10 años. Madrid): "Prefiero las clases por ordenador porque me enseña mi madre y me hace mucha ilusión"

Como Julia, si le dieran a elegir, Jaime se quedaría en casa en este comienzo de curso. Y no solo por el virus. "Prefiero las clases online porque me enseña mi madre y me hace mucha ilusión", confiesa con una sonrisa.

En la otra cara de la moneda está Carla, que con 10 años, está deseando volver a pisar su colegio. "Me encanta estar allí con mis amigos y aprender cosas nuevas. Sé que este año tenemos que llevar mascarilla, darnos mucho gel, guardar la distancia. A lo mejor no podemos estar todos en clase", explica. Llevar la mascarilla no le va a suponer ningún problema: "Hay que hacerlo por seguridad y para protegernos todos. Creo que lo voy a llevar bien porque ya estoy acostumbrada a ir con mascarilla a la calle, al cine o al parque".

Carla (10 años. Madrid): "¡Me encanta ir al colegio! En el ordenador es todo más lío"

A Carla le apetece mucho recuperar las clases de Educación Física, que le encantan, y volver a ver a sus profesores. "Prefiero el colegio presencial porque, aunque no nos podamos tocar ni abrazar, vemos a los amigos y estamos allí. ¡Me encanta ir al colegio! En el ordenador es más lío", confiesa.

En el primer día de colegio del curso escolar 2020-2021, niños guardan la distancia de seguridad en el Colegio Público Víctor Pradera en Pamplona, Navarra (España). / Eduardo Sanz - Europa Press (EUROPA PRESS)

Clara, de 9 años, está deseando comenzar las clases a pesar de que llevar mascarilla no sea lo que más ilusión le haga: "Ya sé que tenemos que tenerla todo el rato menos para comer y que nos van a organizar por grupos burbuja. Creo que al principio voy a llevar un poco mal lo de la mascarilla, pero que luego me acostumbraré. No me gusta, pero sé que es necesario. Ver a mis amigos y profesores y jugar en el patio es lo que más me apetece. En el ordenador, a veces era un lío con la cámara y se perdía mucho tiempo de trabajo".

A Gloria, madrileña de 9 años, le apetece especialmente conocer a su profesora de este curso. Está al tanto de todos los cambios de su colegio: hay un grupo más, comerán en clase y deben de llevar la mascarilla. "Es mejor así porque de esta manera menos gente coge el COVID y la cosa se va tranquilizando. Me apetece mucho ver a mis amigos y jugar con ellos. Prefiero presencial que en ordenador porque duele menos la cabeza", cuenta.

Joel (7 años. Logroño): "Estoy muy bien en casa porque hacemos muchos juegos"

Joel tiene casi 7 años y vive en Logroño. Comienza el lunes el colegio aunque no tiene muchas ganas. Exactamente uno en una escala del cero al 10. "Estoy muy bien en casa y hacemos muchos juegos. En el colegio no vamos a poder juntarnos con los amigos, no vamos a poder entrar a la vez y tendremos que llevar mascarilla. Lo llevo un poco mal porque da mucho calor", explica. Las clases por ordenador le parecen más divertidas aunque tiene muchas ganas de jugar en el patio con los amigos. Unai, de 4 años, coincide con su hermano. Por él, lo perfecto sería quedarse en casa: "Aquí juego mejor".

Deseando volver al colegio está Kenya, de 10 años. Vive el Alcorcón (Madrid). Le apatece muchísimo ver a sus amigas. "Ahora mismo estoy nerviosa porque no sé qué cambios va a haber y no sé si voy a empezar el cole el día que me lo han dicho", explica. Le parece bien lo de llevar mascarilla porque evita contagios. Si a Jorge, de 4 años, le preguntas de cero a 10 cuántas ganas tiene de volver, dice que 1.000: "Me gusta jugar en el patio". Sabe que no puede compartir el agua "porque puede tener gérmenes del otro" y que van a separar las mesas.

Nuria (12 años, Sevilla): "Me he quedado más atrasada con las clases online"

En Sevilla vive Nuria, de 12 años, que este año hace Primero de la ESO y tienen sentimientos encontrados sobre la vuelta al colegio. "Por un lado, tengo ganas de ver a mis amigos y de aprender más porque me he quedado un poco más atrasada por las clases online. Y, por otro lado, me echa para atrás lo de la mascarilla, la distancia de seguridad porque me agobia un poco. No sé qué cosas van a cambiar excatamente en el colegio más allá de esas dos cosas. Me gustan las clases presenciales porque es más difícil concentrarse en casa", explica.

16 años tiene Victoria que pasa a Primero de Bachillerato. Se va a cambiar de colegio y le inquieta un poco lo de la mascarilla porque se encontrará a compañeros nuevos. "Me da rabia no poder conocoer a otras personas con lo que me gusta. Tengo amigas en otras clases que no voy a poder ver. Cuando llevo mucho tiempo la mascarilla me agobio. Sé que es esencial, pero creo que lo voy a llevar regular. Pero sí que prefiero las clases presenciales porque le puedo hacer preguntas al profesor. Claramente se aprende más así", cuenta. Rocío tiene 13 años y cree que los madrugones será lo que peor lleve: "Durante la cuarentena me he estado levantando más tarde".

Jorge (4 años. Logroño): "Quiero que el coronavirus se acabe hoy mismo"



"Puede que nos asfixiemos un poco llevando seis horas la mascarilla, pero es lo que hay. Llevo meses y meses sin ver a mis amigos y es lo que más ganas tengo. Me agobian las clases por videollamadas porque a veces hay problemas técnicos", confiesa. Quien lo tiene más claro es Jorge. Su deseo es potente. "Quiero que el coronavirus se acabe hoy", sentencia.

Son las reflexiones de niños y adolescentes tras seis meses de parón escolar. Habrá que ver dentro de un tiempo si sus anhelos, temores e ilusiones se han hecho realidad o no. Veremos.