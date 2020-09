Un matemático desvela por qué nunca hay que comprar una combinación automática en el Euromillones

Si eres de los que juega al Euromillones pidiendo que la máquina elija tu combinación de números o eres de los que mira combinaciones premiadas con anterioridad para tener más posibilidades de ganar quizá deberías dejar de hacerlo.

Eso es lo que explica el matemático Edvin Hiltner, autor de 'Lotterycodex, estrategia de Lotería según las matemáticas', un manual en el que analiza usando las matemáticas cuáles son algunos de los errores más frecuentes que comete la gente al participar en este popular juego de azar y desmonta algunos de los mitos más famosos al respecto.

Uno de estos errores es el de jugar una combinación ganadora de un sorteo previo. El matemático explica que tienes que evitar analizar los sorteos previos, ya que ninguno de los números de los últimos 100 sorteos coinciden, por lo que no sirve de nada estudiar los números ganadores de sorteos anteriores.

Edvin Hiltner desmonta otra de las creencias más frecuentes en sorteos de números y azar: la de los números calientes. Estos son los números que han ido apareciendo en sorteos anteriores o que no salen desde hace mucho tiempo. El matemático explica que estos números no existen, así que no pierdas tiempo mirando qué número lleva mucho sin salir, ya que todos tienen las mismas probabilidades de salir premiados, hayan salido en el sorteo anterior o no.

Mientras que los números no tienen mayor o menor probabilidad de salir entre ellos, no se puede decir lo mismo de las combinaciones entre números, por lo que es aquí este punto cuando las matemáticas pueden ayudar a conseguir el boleto ganador, según el autor de estas recomendaciones.

Por último, Hiltner afirma que usar una máquina para realizar tu apuesta quizá no sea lo más recomendable: "La cantidad de jugadores que ganan con una máquina de selección rápida no es el indicador correcto para demostrar que puede darte mejores posibilidades de ganar", explica el matemático, que justifica su frase afirmando que las máquinas obvian cualquier estrategia matemática al elegir sus números.