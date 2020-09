Alexis Sánchez partió hace mucho desde el fútbol español, Barcelona concretamente, hasta Londres para jugar en el Arsenal. Allí se convirtió en una estrella, sin embargo su movimiento al Manchester United fue muy perjudicial para su carrera como él mismo explica y hace público: "No fui convocado a un partido un día. Ni me vestí. Nunca me había pasado. Cinco meses después de ser el mejor de la Premier League era como si no existiese", relató.

A pesar de que agradece la oportunidad al Manchester United, se arrepiente de ese fichaje, del que se dio cuenta nada más pisar el primer entrenamiento: "Firmé sin saber lo que pasaba en el club. Tras el primer entrenamiento me quería ir. Le dije a mi agente que si podía volver al Arsenal, pero ya había firmado y ya estaba allí", se lamenta el 'Niño Maravilla'.

Con todo eso, el chileno no estaba a gusto ni feliz por lo que su nivel de juego fue el gran foco de críticas después del gran desembolso económico: "Los periodistas hablan sin saber. Y también exjugadores que no tenían ni idea de nada. Te perjudican. No éramos un equipo y se reflejaba en el campo. Como había que culpar a alguien, me culparon a mí".

Alexis Sánchez detalló su mal estado físico como un motivo más: "Tuve muchas lesiones, quizá por no estar feliz. Todo era culpa mía y eso me perjudicaba. Llegaban periodistas, exjugadores... y hablaban de cosas que no eran".

Después de este infierno, Alexis Sánchez solicitó a Solskjaer que le dejase marchar, algo a lo que el noruego no le puso inconvenientes: "Hablé con él y le pedí irme al Inter de Milán. No me puso ningún problema".